Ancelotti cuore rossonero: “Rispetto per l’Inter, ma forza Milan!”

Tutto rimandato al match di ritorno: non è bastato il gol di Vinicius al Real Madrid di Carlo Ancelotti che mette nel mirino un’altra finale di Champions League

Finisce in parità la sfida d’andata della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City con le reti di Vinicius e De Bruyne tra primo e secondo tempo.

È un Carlo Ancelotti soddisfatto a metà quello che ai microfoni di Mediaset ha commentato il pareggio maturato nella sfida d’andata del Santiago Bernabeu. Una delusione legata al fatto che “il risultato non premia i nostri sforzi”. Ma comunque “le sensazioni dopo questa partita sono positive” ha sottolineato il tecnico di Reggiolo nel post gara.

Tutto aperto dopo il pari di questa sera: “Ora possiamo giocarcela al ritorno, abbiamo possibilità se riusciamo a ripetere questa prestazione. Ci sono possibilità al 50%, loro avranno il vantaggio del campo, ma noi in trasferta abbiamo fatto bene”.

Real Madrid – Manchester City, le parole di Ancelotti dopo la partita

Ancelotti ha poi analizzato nel dettaglio la prova della sua squadra, soffermandosi anche sulla direzione arbitrale: “Dopo il gol di Vinicius abbiamo fatto bene, loro hanno pareggiato su un’azione isolata e con un tiro da fuori. Avremmo meritato di portare a casa la vittoria. L’arbitro è stato poco attento nel gestire i cartellini, ma in una semifinale devi essere attento”.

E sulla possibilità di affrontare il suo passato in finale: “Forza Milan! Sarà una bella semifinale. Ricordo quella del 2003, fu una semifinale molto sofferta. È bello che in Europa torni un derby così importante. Con tutto il rispetto per l’Inter, non posso non dire forza Milan”.