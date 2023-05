Rissa da saloon in campo: sette espulsi, maxi squalifiche in vista

Partita arroventata con una rissa pazzesca che coinvolge tutti: l’arbitro commina ben sette espulsioni, rischio maxi squalifiche

Di partite piuttosto calde nel mondo del calcio ce ne sono e capita a volte di assistere a tensioni che vanno decisamente oltre l’agonismo ‘normale’, sfociando in episodi decisamente poco edificanti tra i giocatori in campo. Non sono mancate nemmeno in questa stagione, anche in Italia, sfide che hanno visto i calciatori protagonisti di vere e proprie risse.

Quanto accaduto ieri però si candida a entrare, tristemente, nel guinness dei primati. Una rissa durata diversi minuti, che è stata sedata davvero a fatica dal direttore di gara, che ha poi dovuto ricorrere al Var per ricostruire la dinamica dell’accaduto e alla fine ha comminato la bellezza di sette espulsioni. Con strascichi che ovviamente si annunciano assai pesanti.

Che rissa in River Plate-Boca Juniors: deve intervenire anche la polizia

La gara incriminata è il ‘SuperClasico’ tra River Plate e Boca Juniors. Una gara mai tranquilla, ma che stavolta ha visto andare in scena uno dei suoi capitoli più controversi e arroventati.

La gara è stata decisa al 93′ da un calcio di rigore realizzato da Borja. Un penalty molto contestato dal Boca, anche se le proteste in merito erano state ricomposte. Il parapiglia è esploso quando Palavecino, giocatore dei ‘Milionarios’, ha esultato in faccia agli avversari dopo il gol. La rissa che ne è scaturita è durata diversi minuti. Ne sono serviti circa dieci per sedare gli animi, con l’aiuto della polizia, e perché l’arbitro Herrera potesse rivedere opportunamente al monitor tutto l’accaduto. Espulsi, alla fine, nelle fila del River Palavecino che aveva originato la rissa, Gomez e Centurion, mentre per il Boca sono stati allontanati Valentini, Merentiel e Fernandez, oltre al direttore tecnico Almiron. In arrivo squalifiche pesanti. Denunciati inoltre a piede libero Palavecino, Rojo e Vazquez.