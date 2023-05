Morata tradisce la Juve: il ritorno in Serie A ha già un prezzo

Morata può tornare nuovamente in Serie A: c’è già la cifra e la destinazione dell’ex Juventus. Tutti gli aggiornamenti

Nonostante l’ottimo ritorno all’Atletico Madrid, impreziosito da 15 gol e 3 assist stagionali, il futuro di Alvaro Morata è nuovamente in bilico in vista del calciomercato estivo.

Il contratto dello spagnolo è in scadenza nel giugno 2024 e si parla già di un possibile addio anticipato nella prossima estate. L’ex Juventus è nuovamente accostato in Serie A, non solo ai bianconeri: sulle sue tracce, infatti, è segnalato anche il Milan di Maldini e Massara, alla ricerca di attaccanti di livello internazionale per il post Ibrahimovic e Giroud. Morata rappresenta un’importante occasione per le big italiane e dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sul centravanti della Nazionale spagnola. Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, infatti, il club rossonero sarebbe intenzionato a fare sul serio per l’ex bianconero.

Calciomercato Milan, nuovi rumors su Morata: tutti i dettagli

Stando al portale iberico c’è l’apertura dell’Atletico Madrid alla cessione di Alvaro Morata al Milan. Va ovviamente trovata l’intesa sull’eventuale cifra dell’operazione.

Il prezzo richiesto dai ‘Colchoneros’ sarebbe di 25 milioni di euro, mentre il Milan sarebbe intenzionato a spingersi non oltre i 12-15 milioni. La quadra potrebbe arrivare intorno ai 20 milioni, anche per anticipare la concorrenza della Juve e di altre big interessate. Resta da capire se la società rossonera vorrà spingersi fino a questa cifra. Occhi puntati, dunque, anche sul nome di Morata in vista della prossima sessione di mercato.