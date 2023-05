Agguato al pullman: indagini lampo e sanzioni immediate

Con all’interno i calciatori e lo staff, il pullman è stato bersagliato da lancio di pietre e di altri oggetti contundenti provocando la rottura di uno dei vetri esterni

Hanno le ore contate i teppisti che domenica hanno aggredito il pullman del Benevento in autostrada, prossimità Barberino del Mugello. Come riporta ‘Sky Sport’, nelle scorse ore i protagonisti del vile e violento gesto sarebbero stati individuati dalle forze dell’ordine.

Decisive per il riconoscimento dei teppisti le telecamere di sicurezza poste nei pressi delle gallerie. Manca ormai solo l’aritmetica per la retrocessione del Benevento in Serie C, con la squadra di Agostinelli aggredita mentre rientrava da Cittadella dove era arrivata la sedicesima sconfitta in campionato.

Si è trattato di un vero e proprio agguato con l’utilizzo di tre van.

Il pullman, con all’interno i calciatori e lo staff, è stato bersagliato da lancio di pietre e di altri oggetti contundenti provocando la rottura di uno dei vetri esterni. I teppisti individuati dalle forze dell’ordine subiranno dei pesanti provvedimenti giudiziari.