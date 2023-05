TABELLINO E PAGELLE Napoli-Fiorentina: sempre Osimhen, tripudio al ‘Maradona’

Napoli-Fiorentina, esaltazione della festa scudetto: Osimhen la sigilla con il rigore della vittoria che porta il tripudio al Maradona

PAGELLE NAPOLI

Gollini 7 – Tre ottimi interventi nel primo tempo su Jovic, bene anche nella ripresa

Di Lorenzo 6.5 – Fa anche l’ala destra, giusto per completare il quadro dei ruoli svolti

Ostigard 6.5 – Un’incertezza che potrebbe costar cara in controllo con qualche difficoltà su Jovic anche se si mette in evidenza per qualche salvataggio anche spettacolare

Kim 6.5 – Solita partita di gestione, anche se senza Rrahmani al suo fianco diventa più complesso tenere sulla Fiorentina

Olivera 6.5 – Si sgancia quando serve, bel duello con Nico Gonzalez

Anguissa 6.5 – Non ci può essere la pressione dei giorni migliori, la stessa intensità. Però, mi mette la grinta che serve per tamponare la Fiorentina

Demme 6 – Dura un tempo la solita partita senza infamia e senza lode (46′ Lobotka 7.5 – Chi scrive lo fa da innamorato di un calciatore che entra e si procura un rigore. Perché ha visione, intelligenza, qualità e generosità. Il mediano quasi perfetto)

Elmas 6.5 – Parte interno di centrocampo, poi si sposta in attacco. Lucido nelle scelte nelle due fasi (84′ Zerbin sv)

Lozano 6 – Primo tempo con qualche spunto ed un buon supporto. Poi, l’infortunio che preoccupa (44′ Kvaratskhelia 7.5 – Scossone subito sulla gara: squarcia la difesa della Viola e si prende il secondo rigore di giornata oltre ad un campionario di giocate eccezionali)

Osimhen 7 – Sbaglia il calcio di rigore che potrebbe consentirgli di allungare su Lautaro all’interno di una gara di enorme generosità e di diverse chance che si crea quasi da solo. Si riscatta, sempre dal dischetto, e fa quota 23 (78′ Simeone sv)

Raspadori 6 – Sufficiente, qualcosa che non ci si aspetta da uno delle sue qualità (46′ Zielisnki 6.5 – Entra e ci mette subito quello spunto in più di Raspadori)

All. Spalletti 8 – Ha costruito la squadra campione d’Italia e non si ferma. Dalle parti di Napoli sono previste processioni per ottenere qualche intercessione dall’alto per la sua permanenza in azzurro

PAGELLE FIORENTINA

Terracciano 6.5 – Para il rigore ad Osimhen, si fa trovare sempre pronto. Nulla può sul secondo rigore

Dodo 6 – Si preserva e viene preservato in vista della semifinale di Conference. Poco più di un allenamento (46′ Venuti 6.5 – Ordinato, non si limita alla fase difensiva: ma, coprire su Kvara è veramente tosta. Due ottimi assist non sfruttati dai compagni)

Milenkovic 6.5 – Bel duello con Osimhen, combattuto sempre al limite

Igor 6 – Esce bene quando serve, sfrutta la sua velocità per tamponare gli inserimenti

Terzic 6 – Qualche sgasata, meglio la fase difensiva

Amrabat 5.5 – Provoca un calcio di rigore, fa qualche fallo di troppo ma resta l’anima della Fiorentina (75′ Kouame sv)

Duncan 5.5 – Primo tempo discreto, nella ripresa si fa inghiottire dal Napoli (66′ Mandragora 5.5 – Non cambia l’inerzia del centrocampo)

Gonzalez 4.5 – Poca roba la sua partita: la peggiora procurando il rigore trasformato da Osimhen. Fa ancora peggio con una grande chance sprecata nel finale

Bonaventura 6 – Nel primo tempo si prende tante responsabilità e ci mette tanta qualità. Esce deluso (66′ Castrovili 5.5 – Non incide come vorrebbe)

Sottil 5 – Stesso giudizio di Gonzalez senza aggravante del rigore concesso (75′ Saponara sv)

Jovic 5.5 – Tante occasioni nel primo tempo nel primo tempo, alcune anche sprecate. Si perde nella ripresa

All. Italiano 6.5 – La sua squadra gioca sempre: a differenza di tante altre squadre del nostro campionato ha idee ed identità

PAGELLA ARBITRO

Marchetti 7 – Giusta la concessione dei due penalty al Napoli: sempre vicino all’azione

TABELLINO

RETI: 73′ rig. Osimhen

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Demme, Raspadori; Lozano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Jovic. All. Italiano

ARBITRO: Marchetti (VAR: Banti)

AMMONITI:

ESPULSI: