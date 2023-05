Spalletti e il futuro a Napoli: “Non ci sono problemi”

Sprizza entusiasmo da tutti i pori Luciano Spalletti, al settimo cielo per la vittoria del suo primo scudetto, un traguardo che ha riscritto la storia del Napoli

Leader del Napoli tornato a vincere lo scudetto dopo trentatré anni di attesa, Luciano Spalletti parla anche del suo futuro dopo la vittoria sulla Fiorentina.

Intervenuto ai microfoni di Dazn a margine della partita vinta sulla Fiorentina, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti non ha nascosto la sua “gioia a vedere Napoli così”. L’allenatore azzurro ha commentato le immagini della città in festa: “Vedere così tanto affetto è una soddisfazione, perché abbiamo contribuito a creare questa atmosfera”.

Anche oggi, il Napoli ha fatto gioire il suo popolo: “Vedere la squadra lottare come ha fatto oggi vuol dire avere mentalità e forza di gruppo. Da qui alla fine spero di dare spazio a tutti. Qui non si può avere il cornetto superstizioso addosso, devi attaccartelo addosso. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte. Italiano è un allenatore moderno per come fa giocare la Fiorentina. Ci piace giocare le partite, qualche volta questo ci è costato caro, ma poi vedi i risultati”.

Napoli – Fiorentina, Spalletti parla del suo futuro

Dopo la storica vittoria, ora l’interesse è rivolta al futuro del Napoli ed in particolar modo a quella del tecnico azzurro: “Non ci sono problemi” ha assicurato Spalletti.

Il merito al suo contratto: “Il club aveva l’opzione e l’hanno esercitata. Sono contento di essere stato ‘avvertito’, ci sarà tempo dopo le ultime partite di fine campionato”.