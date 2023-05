HIGHLIGHTS | Fa tutto Osimhen, Napoli incontenibile: stesa anche la Fiorentina

Napoli-Fiorentina 1-0, Osimhen completa la festa: il bomber nigeriano decide la sfida dal dischetto

Da pochi istanti si è chiusa la sfida tra Napoli e Fiorentina. In un Maradona a tinte azzurre e in tripudio per la vittoria dello Scudetto, ha avuto luogo un match assolutamente intenso con occasioni da ambo le parti. A decidere la contesa è stata come sempre Victor Osimhen, che dopo aver fallito un calcio di rigore, si ripresenta dal dischetto e batte Terracciano con un destro preciso all’incrocio.

Sono stati gli ospiti ad avere l’approccio migliore alla gara, con Ostigard inizialmente poco attento e Jovic che ha avuto un paio di occasioni nitide che però non è stato in grado di sfruttare. Superato lo spavento iniziale, il Napoli fa comunque fatica a sciogliersi: la manovra è piuttosto lenta ed ingolfata, e né Lozano né Raspadori riescono a creare superiorità numerica, almeno nella prima frazione di gioco. Nella ripresa è tutto un altro Napoli. Lo spartito comincia a cambiare con Lobotka in campo: il regista di Spalletti detta i ritmi con una naturalezza e una fame agonistica impressionante. La stessa che lo porta a rifare palla al limite dell’area di rigore avversaria e a regalare ad Osimhen un pallone che il nigeriano non può raggiungere solo per l’intervento improvvido di Amrabat in area: fallo e calcio di rigore per il Napoli, con Osimhen che però si fa ipnotizzare da Terracciano.

Il Napoli continua a premere e crea occasioni a raffica. Osimhen prima sbatte sulla traversa dopo aver disegnato un pallonetto dolcissimo, poi trova il gol sempre dal dischetto con una conclusione sicura e precisa. Il finale è pura accademia, con gli Azzurri che legittimano una vittoria assolutamente meritata e la Fiorentina che ci prova con Nico Gonzalez e Kouamé. Altri tre punti per il Napoli, per incorniciare ancor di più una stagione da sogno.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Torino 46, Monza 46, Bologna* 45, Udinese* 43, Sassuolo* 43, Salernitana* 35, Empoli* 35, Lecce* 31, Spezia 27, Verona* 27, Cremonese 24, Sampdoria* 17. *una partita in meno