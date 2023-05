Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 7 maggio 2023

“Derby ti voglio” è il titolone che campeggio al centro della prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’, che fa da preludio alla super sfida di Champions League tra Milan ed Inter della prossima settimana. Da un lato una foto dell’esultanza di Lukaku, e dall’altra quella di Theo Hernandez, due dei grandi protagonisti delle sfide di ieri vinte dalle due milanesi rispettivamente sulle due romane. Inter e Milan volano ed ora la gara di Champions, è questo il focus mentre in taglio alto trova spazio il Napoli con ‘Marafesta’ in riferimento ai festeggiamenti a margine della gara di oggi, mentre in basso ‘Rosa Evenpoel’ per le ultime sul Giro.

Il ‘Corriere dello Sport’ si focalizza ancora una volta sulle vittorie di Inter e Milan su Roma e Lazio con il ‘Colpo di Coda’ del titolo che ruba la scena, mentre a completare la prima pagina ci pensano ancora gli azzurri di Spalletti con ‘Napoli abbraccia i campioni’. La prima di ‘Tuttosport’ regala spazio in taglio alto alla promozione in Serie A del Genoa con ‘A tutta goduria’, mentre il titolone è per la Juventus con ‘Juve, credi in Chiesa‘.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 7 maggio 2023

All’estero tra Spagna e Francia sono due i grandi sorrisi delle giornata: quello del Real Madrid in Copa del Rey, e quello del Lens in Ligue 1.

Su ‘As’ campeggia ‘A copa dos reis’ in riferimento al successo della squadra di Ancelotti nella finalissima contro l’Osasuna portata a casa ieri sera grazie alla stupenda doppietta di un super Rodrygo. La prima pagina de ‘L’Equipe’ è invece per il Lens, che batte il Marsiglia nello scontro diretto e si mette a -3 dalla vetta in attesa del PSG.