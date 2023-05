Nuova panchina dopo la Juve: scelta fatta per Allegri

Il tecnico bianconero ha operato il sorpasso sulla Lazio al secondo posto grazie alla vittoria di Bergamo

In attesa di quella che sarà la decisione della Corte Federale d’Appello sul caso plusvalenze dopo il rinvio del Collegio di Garanzia del Coni, la Juventus balza al secondo posto in classifica e vede sempre più vicino l’obiettivo Champions League. Grazie al successo ottenuto sull’Atalanta alle 12.30, la squadra di Allegri si è riportata avanti rispetto alla Lazio.

Ristabilita la distanza di tre punti sull’Inter che, per una notte, era riuscita a raggiungere in classifica i bianconeri sfruttando la vittoria all’Olimpico contro la Roma. Una giornata che delinea sempre più nettamente quelle che saranno le protagoniste delle ultime quattro giornate nella corsa per l’Europa più ambita. Con Atalanta e Roma ora leggermente staccate, saranno soprattutto Juve, Lazio, Inter e Milan a giocarsi gli ultimi tre posti per accedere alla prossima Champions League.

Un risultato che Allegri insegue fortemente e che vede adesso sempre più alla portata della sua squadra. Per la prossima stagione, però, non è comunque certa la permanenza dell’allenatore alla guida della Juve. L’eventuale arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, potrebbe creare degli attriti con il tecnico toscano in termini di competenze sulla gestione del calciomercato bianconero. Uno scenario che potrebbe quindi includere la possibilità di un divorzio.

Calciomercato Juve, scelta la panchina del Psg per Allegri

Qualora in estate si arrivasse ad un punto di rottura con la Juventus, Allegri tornerebbe fortemente in corsa per altre destinazioni.

Tra queste, secondo l’esito del sondaggio lanciato quest’oggi sui canali social di Calciomercato.it, la soluzione più quotata per l’allenatore toscano sarebbe il Paris Saint Germain, scelto con il 34,7% dei voti. Per gli utenti di Twitter, al secondo posto invece la miglior panchina per il futuro di Max Allegri potrebbe diventare quella della Roma (28%) nel caso in cui José Mourinho lasciasse a fine anno. Al terzo posto con il 26,7% la suggestione legata alla Nazionale Italiana, mentre solamente il 10,7% dei voti per un futuro in Premier League per l’allenatore toscano.