Milan stregato: un poker (inutile) per il nuovo bomber

Quattro gol che non sono certo passati inosservati in casa rossonera: il bomber è pronto al grande salto

Un poker da paura in poco più di quindici minuti, che non è però bastato per far vincere la propria squadra.

Nel pomeriggio, l’attaccante che tanto piace al Milan ha realizzato quattro reti nel corso del match tra Lione e Montpellier. Stiamo parlando di Elye Wahi, che dal quarantesimo al cinquantacinquesimo, a cavallo tra il primo e il secondo tempo, ha realizzato un poker che aveva permesso alla sua squadra di portarsi sul 4 a 1. Una partita in discesa ma al ‘Parc Olimpique Lyonnais’ è successo davvero di tutto, con gli uomini di Blanc che sono riusciti a ribaltare tutto, grazie soprattutto ad un fantastico Lacazette, anche lui autore di quattro centri.

Ma, come detto, l’uomo del match, di cui si sta parlando tanto in Francia è Elye Wahi. Il centravanti di Courcouronnes, a soli 23 anni – li ha compiuti lo scorso 2 gennaio -, sta davvero impressionando tutti. I numeri della stagione, d’altronde, parlano per lui: in 30 partite di Ligue 1 disputate ha realizzato 17 gol.

E’ chiaro che le sue prestazioni non stanno passando inosservate. Il nome di Wahi è da tempo sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara. La Ligue 1 è da sempre terra di conquista per la dirigenza rossonera. La Francia è il mercato sul quale il Milan sta più guardando per trovare il centravanti, che la prossima stagione dovrà affiancare Olivier Giroud.

Milan, caccia al bomber: tutti i nomi

Il Diavolo ha deciso di investire per risolvere, una volta per tutte, il problema centravanti. Il Milan aveva sperato di aver trovato il suo centravanti con Divock Origi, ma così non è stato.

Il belga, arriva un anno fa dal Liverpool, è fermo a due gol, uno in meno di Ante Rebić. Troppo poco per essere soddisfatti. Come detto i nomi in orbita Milan sono davvero parecchi. In Ligue1, oltre a Wahi, piacciono JonathanDavid del Lille ma anche Balogun, Moffi e Openda. Guardando fuori i confini transalpini, sul taccuino ci sono anche i più esperti Marko Arnautovic, in uscita dal Bologna, e Alvaro Morata, che tornerebbe di corsa in Italia.