Milan-Inter, niente scambio: l’affare si chiude a 25 milioni cash

Il derby si infiamma anche sul calciomercato, ma la mancanza di liquidità mette a serio rischio il colpaccio a centrocampo

Inter e Milan si avvicinano alla dopia sfida dell’anno. Anzi, probabilmente del decennio. Un derby in semifinale di Champions League non si vedeva da vent’anni, è arrivato in maniera inaspettata ma proprio per questo l’occasione per entrambe è irripetibile. Anche se in finale bisognerà affrontare Manchester City o Real Madrid, con chances sicuramente non altissime di vincere il trofeo. Poco male, perché intanto si vivranno due serate magiche.

Poi si penserà al campionato e soprattutto al mercato, con la corsa Champions ancora apertissima soprattutto dopo le ultime due settimane. Inter e Milan si sfidano a distanza con più di qualche obiettivo in comune. Tra questi c’è anche Franck Kessie, centrocampista del Barcellona pronto a salutare i blaugrana. Per l’ivoriano è stata una stagione particolare, la prima fuori dall’Italia dopo una vita tra Atalanta, Cesena e Milan. Poi l’addio a parametro zero, non molto apprezzato dai tifosi rossoneri, e una prima parte di anno al Camp Nou avara di soddisfazioni. La situazione è migliorata e Kessie ha trovato il suo spazio, ha giocato 39 partite in tutte le competizioni segnando solo 3 gol. Anche se quello in campionato è stato pesantissimo e ha regalato la vittoria nello scontro diretto col Real Madrid. Ma il suo destino resta segnato, lontano da Barcellona. Magari di nuovo in Italia? Difficile.

Inter-Milan, derby per Kessie ma il Barcellona vuole solo cash: c’è il Tottenham

Inter e Milan come detto monitorano la situazione di Kessie da tempo, anche Juventus e Napoli erano state accostate a lui con insistenza. Poteva muoversi a gennaio, ma il Barcellona ha detto no per non trovarsi in difficoltà senza sostituti. E anche perché Kessie voleva conquistarsi la conferma. È andata senza dubbio meglio, i blaugrana – scrive ‘Sport’ – sono soddisfatti di lui ma l’esigenza di fare cassa è troppo importante. Ed entro il 30 giugno. Per questo, non appena si chiuderà la stagione, la società comunicherà all’ivoriano la volontà di cederlo.

E allora Inter e Milan tornerebbero in gioco, forse. Perché è vero che Kessie vedrebbe di buon occhio entrambe le soluzioni, ma c’è da fare i conti con… i conti. Le due milanesi infatti non potrebbero garantire soldi immediati, ma solo eventuali prestiti. Una soluzione esclusa fin da subito dai catalani, che vogliono solo denaro contante e non gradirebbero neanche degli scambi. E in questo senso, come riporta il quotidiano vicino alle vicende di casa Barcellona, il Tottenham avrebbe chiesto informazioni sul prezzo del cartellino dei giorni scorsi. La risposta è stata di almeno 25 milioni cash, che sarebbero tutti di pluslvalenza visto che Kessie è arrivato a zero. Gli azulgrana hanno bisogno di questa iniezione entro il 30 giugno e gli Spurs non avrebbero grandi problemi. La volontà del giocatore pure conterà, l’Inter è opzione gradita ma per diversi motivi l’accordo con i nerazzurri resta lontano.