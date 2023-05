Insulti a Vlahovic, la richiesta di Allegri: “Chi di dovere prenda i giusti provvedimenti”

Massimiliano Allegri ha commentato il successo della Juventus contro l’Atalanta: le parole dell’allenatore bianconero

Vince la Juventus e fa un passo importante verso la qualificazione in Champions. I bianconeri battono 2-0 l’Atalanta e si riprendono il secondo posto in classifica.

Al termine del match, Massimiliano Allegri commenta la prestazione dei suoi ai microfoni di ‘DAZN’: “Siamo partiti bene, quando abbiamo iniziato a rallentare la palla e a giocare in verticale, abbiamo perso palla e loro hanno acquistato fiducia. Abbiamo difeso bene come squadra anche perché hanno lavorato bene sia Di Maria che Milik in fase di non possesso, hanno fatto bene anche Vlahovic e Chiesa quando sono entrati. Rugani ha fatto una partita ottima: quando lo chiami, si fa trovare pronto”.

CHAMPIONS FATTA – “Manca ancora tanto, la quota Champions si è alzata. Abbiamo lo scontro diretto con il Milan“.

ILING – “Durante la settimana l’ho pensato. Lui salta più uomo rispetto a Kostic. Ho pensato che potesse essere la sua partita”.

Allegri dopo Atalanta-Juventus: “Ora Vlahovic ha meno responsabilità”

VLAHOVIC – “Purtroppo continuano questi cori, bisogna combatterli che siano bianchi, neri o gialli. In campo credo che bisogna ignorarli e poi chi di dovere dovrà prendere i giusti provvedimenti. Mi sono raccomandato di avere il comportamento corretto, altrimenti rischiamo di perdere degli uomini. Il gol ha un peso per tutti. E’ arrivato alla Juve con una carica di responsabilità troppo alta. Ora, stando fuori ed entrando, la responsabilità si abbassa”.

GUSTO DI DIFENDERE – “E’ questione di giocatori. I difensori devono avere il gusto di difendere, di vincere i duelli, non farsi saltare. La differenza la fanno nelle letture”.

RESPONSABILITA’ – “Parla sempre un giocatore diverso nel pre-partita? Non lo so. Oggi abbiamo ripreso a giocare di squadra ed è la cosa più importante”.