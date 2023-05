Infortunio Leao: l’annuncio del portoghese

Uscito acciaccato ieri dalla sfida di San Siro contro la Lazio, Rafael Leao torna a ‘parlare’ sui social. Una storia che fa ben sperare i tifosi rossoneri

Il Milan ha lanciato segnali molto incoraggianti in vista del derby di Champions League contro i rivali dell’Inter. Un successo per 2-0 in casa contro la Lazio che rilancia la corsa ad un piazzamento tra le prime quattro della squadra di Stefano Pioli.

L’allenatore rossonero, esattamente come i tifosi, resta in attesa di saperne di più sulle condizioni di Rafael Leao, uscito per un problemino muscolare dopo una manciata di minuti. Nulla di troppo preoccupante stando a quanto detto ieri da Pioli, mentre questa mattina segnali interessanti sono arrivati dallo stesso attaccante portoghese, che ha lanciato un messaggio chiarissimo ai fan.

Su Instagram Leao ha postato una storia con annessa foto ed un messaggio chiarissimo “We go again soon”, il tutto corredato dalla classica emoji del surfista che lo rappresenta. Una piccola rassicurazione social in vista delle prossime gare importanti.