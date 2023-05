HIGHLIGHTS | A Sanabria risponde Caprari: 1-1 fra Torino e Monza

Finisce in parità tra Monza e Torino, con le reti di Sanabria e Caprari: grandi polemiche nel finale da parte dei granata

Il match delle 15 del 34esimo turno di Serie A ha visto il Torino ospitare il Monza: al gran gol di Sanabria risponde un altro grande gol di Caprari.

Un primo tempo senza troppe emozioni, quello che ha visto i granata fronteggiare i brianzoli, con l’unico squillo rappresentato dal gol annullato a Miranchuk. Lungo controllo all’On Field Review da parte dell’arbitro, che poi ha ravvisato un tocco di mano da parte di Sanabria, che ha viziato la rete del russo. Nella ripresa cambia immediatamente la musica per la compagine guidata da Juric, che trova il vantaggio con Sanabria: assist di Vlasic e gran bel diagonale del paraguaiano per battere Michele Di Gregorio. Nonostante la buona prestazione del Torino, il Monza è rimasto aggrappato alla partita e alla fine è riuscito a trovare il gol del pareggio con Caprari. Tacco di Pessina per liberare l’ex Verona e destro dal limite che impala Milinkovic-Savic. Nel finale, grandi proteste per un presunto rigore su Ricci, con una sospetta trattenuta di Rovella, ma la direzione arbitrale ha deciso che non ci ci fossero gli estremi per il rigore. Finisce in parità a Torino.

Torino-Monza 1-1: tabellino, classifica e highlights della partita

Torino-Monza 1-1: 46′ Sanabria (T), 86′ Caprari (M)

AMMONITI: Carlos Augusto (M), Karamoh (T), Ricci (T)

ESPULSI: –

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 80, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Torino, Monza e Fiorentina* 46, Bologna* 45, Udinese* 43, Sassuolo* 43, Salernitana* 35, Empoli* 35, Lecce* 31, Spezia 27, Verona* 27, Cremonese 24, Sampdoria* 17.

*una partita in meno

A seguire gli highlights della partita.