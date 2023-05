DIRETTA Serie A, Atalanta-Juventus: le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus fa visita all’Atalanta a Bergamo nel lunch match domenicale valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto in chiave Champions che sarà diretto dall’arbitro Doveri della sezione di Roma 1.

Tornati alla vittoria nel turno infrasettimanale in casa contro il Lecce, i bianconeri di Massimiliano Allegri – privi dello squalificato Paredes – vogliono tornare a vincere anche in trasferta dove hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre uscite contro Bologna, Lazio e Sassuolo per prepararsi al meglio alla sfida di andata di Europa League contro il Siviglia. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, invece, vanno a caccia della quarta vittoria di fila dopo quelle ottenute contro Roma, Torino e Spezia per continuare la rincorsa al quarto posto. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet sia su Sky Sport che su Dazn. All’andata finì con un pareggio per 3-3 con i gol di Di Maria, Milik e Danilo da una parte e la doppietta di Lookman e la rete di Maehle dall’altra. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Juve in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Di Maria, Milik. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 80, Lazio 64*, Juventus 63, Inter 63*, Milan 61*, Atalanta 58, Roma 58*, Fiorentina 46, Bologna 45, Monza 45, Torino 45, Udinese 43, Sassuolo 43, Salernitana 35, Empoli 35, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27*, Cremonese 24*, Sampdoria 17.

*una partita in più