“Campioni in Italia”, la coreografia ‘polemica’ dei tifosi del Napoli

Fa discutere la coreografia dei tifosi del Napoli realizzata in occasione della partita con la Fiorentina: lo scudetto tricolore è capovolto

Due striscioni ad accompagnare un enorme scudetto rovesciato: questa la coreografia esposta durante la partita tra Napoli e Fiorentina che fa discutere.

A Napoli è il giorno della festa in campo: dopo la conquista aritmetica dello scudetto a Udine, quest’oggi la squadra di Luciani Spalletti ha affrontato e battuto la Fiorentina allo stadio ‘Diego Armando Maradona’, sugellando la vittoria dello scudetto davanti al proprio pubblico festante.

I supporter azzurri della Curva B hanno organizzato una coreografia dal sapore a dir poco polemico. Hanno esposto un enorme scudetto rovesciato e due striscioni che recitano: “Bottino di guerra” e “Campioni in Italia”,

Napoli – Fiorentina, la coreografia polemica della Curva B

Quella degli ultrà azzurri sarebbe una vera e propria provocazione, in particolar modo per la decisione di esporre lo scudetto tricolore al contrario e non solo.

La scritta “in Italia” e non “d’Italia” rappresenterebbe una sorta di presa di distanza da chi tenderebbe a marginalizzare Napoli anche in ambito calcistico. A inizio partita, invece, la Curva A ha accompagnato l’ingresso in campo delle squadre con un tricolore realizzato con dei cartoncini verdi, bianchi e rossi, e al centro un ‘3’ a ricordare il numero degli scudetti vinti dalla compagine partenopea.