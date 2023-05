Allegri scommette su Iling-Junior: banco di prova per l’inglese

Iling-Junior a sorpresa titolare nel match Champions contro l’Atalanta: esame importante per il baby inglese della Juventus

La Juventus è chiamata ad un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions quest’oggi, in casa della rinvigorita Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Sulla corsia mancina, terreno di caccia del serbo Filip Kostic nell’arco dell’intera stagione, Allegri ha schierato il giovane Samuel Iling-Junior, alla nona partita in questo campionato… ma sopratutto all’esordio da titolare in Serie A. Alle nove apparizioni in Serie A, si aggiungono le due contro Nantes e Friburgo in Europa League e l’ottima prestazione contro il Benfica il lontano 25 ottobre nel corso dei gironi di Champions, tutte e tre da subentrato, e quella da titolare in Coppa Italia contro il Monza.

L’inglese classe 2003, quando chiamato in causa, ha mostrato di poter determinare sulla fascia sinistra, grazie alle sue accelerazioni e all’ottima tecnica. Contro i lusitani del Benfica ad esempio, allo stadio Da Luz di Lisbona, l’esterno aveva stupito tutti: entrato a 20’ dalla fine della gara, pronti-via: cross per Milik e Juve che accorcia le distanze. Poco dopo, azione fotocopia, doppio passo e altro gol Juve con McKennie.

Iling panchina Kostic: prima da titolare in Serie A

Da ottobre… ad aprile: l’ultima apparizione una settimana fa col Bologna; mezz’ora abbondante, azione da gol (ancora del polacco Milik) e la sensazione che i tempi fossero maturi. Le belle prestazioni hanno anche attirato le attenzioni della Nazionale inglese, ma la Juve ha mediato con la federazione dei Tre Leoni e trovato dunque un accordo per la permanenza di Iling Jr a Torino, che era stato inserito nella lista dei convocati per il Mondiale Under 20.

Oggi, quindi, la grande occasione nell’undici titolare della Vecchia Signora, in uno scontro importantissimo per la stagione bianconera. Mister Allegri prima del match ha speso parole incoraggianti sull’esterno: “Ha fatto bene quando ha giocato, ora è in una buona condizione. Oggi pongo fiducia in lui, l’importante è che i ragazzi facciano una prestazione da squadra”.

Dentro la partita da subito: dopo neanche un minuto, con una azione sulla sinistra, Di Maria prova a innescarlo con una imbucata. Passano i minuti e l’inglese sbaglia un paio di palloni, dà l’impressione però di essere molto concentrato in fase difensiva, accorto a non lasciare campo alle proprie spalle. La gara non è delle più facili ed è normale dover prendere le misure alle scorribande della Dea, senza disdegnare però la spinta in avanti, come al 17’.

Il primo tempo della Juve non è facile, con i padroni di casa che crescono e iniziano a pressare alti, gravitando intorno all’area di rigore bianconera e provandoci in più occasioni: l’inglese viene surclassato in fase difensiva da Scalvini nel gioco aereo, che prende però il palo a Szczesny battuto.

Nel secondo tempo Iling Jr scende in campo con determinazione: alla prima vera occasione, strappa la palla agli avverarsi, sgasa, gioco di gambe e scarico su Rabiot; poi termina l’azione chiudendo il triangolo e battendo Sportiello con un ottimo tap-in sotto la traversa: 0-1 Juve al Gewiss Stadium al 56’.

Christian Masotti