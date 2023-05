Super colpo per Ancelotti: contratto di sei anni

Il Real è oramai forte su uno dei più forti giocatori in circolazione nonché tra i protagonisti dell’ultimo Mondiale in Qatar

Il Real Madrid è pronto a fare all-in per uno dei calciatori di maggior interesse nel panorama calcistico mondiale: Jude Bellingham. La trattativa avrebbe già raggiunto il rush finale.

Prossimo a giocarsi l’ennesima semifinale Champions contro il Manchester City di Pep Guardiola, le ‘Merengues’ si trovano davanti a quelle che potrebbe rivelarsi un vero e proprio ricambio generazionale, con molti volti storici del club pronti a dire addio al mondo dei ‘Galacticos’.

Jude Bellingham ad un passo dal Real Madrid

Secondo quanto riportato da ‘Ser Deportivos’, il centrocampista inglese in forza attualmente al Borussia Dortmund, è un passo dalla corte di Florentino Perez. Il presidente del Real sta cercando di affondare subito il colpo, per non far si che avvenga una situazione simile a quella che si è venuta a creare con il caso di Kilian Mbappé nella scorsa sessione di mercato. Sempre secondo ‘Ser Deportivos’, a Jude Bellingham il Real ha proposto 6 anni di contratto, con un compenso che sarebbe secondo solo a quello che attualmente percepisce il sempre più ‘fuori dai radar’ Eden Hazard e una clausola rescissoria mostruosa da mille milioni di euro.

L’unica incognita su un possibile approdo di Bellingham al Real Madrid è l’interesse che anche il Manchester City ha per il giocatore. Questo potrebbe rappresentare un vero ostacolo, non solo per le facoltà economiche del City ma anche perché Bellingham tornerebbe a casa, in Inghilterra, dove all’età di 19 anni è già il pilastro della nazionale guidata da Gareth Southgate. Il Real però sembrerebbe per ora la favorita e inoltre negli anni ha dimostrato la volontà di ringiovanire la rosa, dall’acquisto di Vinicius Jr a quello di Valverde, Tchouameni, Camavinga e Endrick. Secondo ‘Marca’, tuttavia, il giocatore ha già deciso per il passaggio al Real, ma quello che è sicuro è che il mercato estivo non è ancora iniziato e già sta regalando dei colpi sensazionali.

Ehsan Poornami