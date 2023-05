Spezia in caduta libera, ruolino di marcia devastante

La sconfitta in casa dello Cremonese complica notevolmente il finale di campionato dello Spezia che ora vede le streghe: rendimento flop

Adesso, lo Spezia è davvero nei guai. La sconfitta per 2-0 contro la Cremonese, pur al termine di una gara giocata discretamente, riapre praticamente tutti i giochi in zona retrocessione, con i grigiorossi che si riportano soltanto a tre lunghezze dai liguri e possono ancora sperare. Mentre i bianconeri, ancora a pari punti in terzultima posizione con il Verona atteso domani dallo scontro diretto con il Lecce, confermano un momento complicatissimo, da cui non sembra esserci via d’uscita.

Per lo Spezia è la terza sconfitta di fila, la quarta nelle ultime cinque gare di campionato. La squadra non vince ormai dal 10 marzo, quando si impose al ‘Picco’ contro l’Inter. Situazione delicata per Leonardo Semplici, che dal suo avvento in panchina in Liguria ha vinto soltanto quella gara, a fronte di 5 pareggi e 5 sconfitte complessive in undici giornate. Il tecnico è sotto osservazione, un’altra prestazione incoraggiante come lo era stata quella con l’Atalanta non può bastare purtroppo in questo momento, con la permanenza in Serie A adesso davvero a rischio. Anche perché il calendario è da brividi: nelle ultime quattro gare della stagione, sfide con Milan e Roma in corsa per la Champions, più lo scontro diretto di Lecce. Riflessioni in corso, lo Spezia valuterà se la situazione dovesse complicarsi ulteriormente e rischiare di precipitare. Ricordando che sotto contratto c’è ancora Luca Gotti.