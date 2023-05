Roma-Inter, probabili formazioni: emergenza Mou, Correa dal 1’

Le probabili formazioni di Roma-Inter, uno dei big match della 34esima giornata di Serie A: Mou con sette indisponibili tra infortunati e squalificati. L’Inter cambia di nuovo attacco

34esima giornata di Serie A ricca di big match per il nostro campionato. Oltre a Milan-Lazio e Atalanta-Juventus, ci sarà Roma-Inter.

La Roma si presenta all’ennesimo scontro diretto ancora una volta completamente incerottata. Ma nonostante l’emergenza difensiva Mourinho conferma la difesa a tre, con Bryan Cristante che arretra al centro – come ai tempi di Fonseca – in mezzo a Mancini e Ibanez. Sugli esterni rientrerà dal 1′ anche Spinazzola, con Zalewski dall’altra parte e la coppia Matic (che torna dalla squalifica) e Bove, con Pellegrini e Camara a completare. Quest’ultimo favorito su Solbakken. In attacco scelte obbligate, con Tammy Abraham. Dicevamo degli assenti: Llorente, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, El Shaarawy, Celik (squalificato), Wijnaldum, Dybala e Belotti. Gli ultimi due sono gli unici ad avere qualche chances di trovare almeno una manciata di minuti da mettere nelle gambe in vista dello scontro di giovedì sera col Bayer Leverkusen all’Olimpico nell’attesissima semifinale di Europa League. Il Gallo si è allenato in gruppo, è più avanti rispetto all’argentino. In ogni caso in panchina ci saranno diversi primavera, da Louakima a Pisilli, da Majchrzak a Keramitsis. Ma anche gli indisponibili potrebbero sedersi accanto a loro per dare supporto morale.

L’Inter è tornata padrona del proprio destino, sola al quarto posto in classifica dopo i passi falsi di Milan e Roma contro Cremonese e Monza. Qualche cambio per Simone Inzaghi rispetto alla sfida di Verona. Il tecnico piacentino è ancora senza Skriniar e Gosens, ai quali si aggiunge D’Ambrosio rimasto a Milano per precauzione a causa di un affaticamento muscolare. L’Inter dovrebbe schierarsi con Onana in porta, Darmian, Acerbi e Bastoni i tre di difesa. A centrocampo Dumfries sulla fascia destra, Barella torna titolare, Brozovic in regia e a completare il centrocampo Calhanoglu e Dimarco. Si cambia di nuovo in attacco, dove dovrebbero tornare dal 1′ Lukaku e Correa, con quest’ultimo al momento favorito su Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

Ecco le probabili formazioni di Roma-Inter:

ROMA (3-6-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola, Camara, Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

Serie A, Roma-Inter: dove vederla in tv

La partita tra Roma e Inter in programma sabato 6 maggio alle ore 18, sarà uno dei tre big match che ci attendono in questa giornata di Serie A. Una sfida importantissima sia per l’Inter che deve continuare la sua corsa per qualificarsi alla prossima Champions League ma anche per la Roma, se vuole sperare di essere ancora in gioco. Il match Roma-Inter sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Sarà disponibile anche in streaming sull’app DAZN.

Il calendario di Roma e Inter

Dopo la sfida contro l’Inter, la Roma dovrà affrontare il Bayer Leverkusen per la semifinale di andata di Europa League. Poi la Serie A con il Bologna prima del ritorno con i tedeschi. Salernitana, Fiorentina e Spezia per concludere il campionato.

L’Inter dopo la trasferta di Roma avrà il super derby di Champions League contro il Milan. Poi il Sassuolo, il ritorno contro il Milan in Coppa, la trasferta contro il Napoli, la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina per poi chiudere il campionato con le due sfide contro Atalanta e Torino.