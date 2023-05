Politano attacca la Juventus: lo ha detto veramente

Il calciatore in forza al Napoli, Matteo Politano, ha riservato un duro attacco alla Juventus, nel corso dei festeggiamenti per lo Scudetto

Si continua a festeggiare in quel di Napoli e come potrebbe essere altrimenti d’altronde. Il club partenopeo non conquistava lo Scudetto da ben trentatré anni, ossia da quando nelle fila della squadra azzurra militava un certo Diego Armando Maradona.

I tifosi ne hanno passate tante prima di giungere a questo fantastico traguardo. La scalata è partita dalla Serie C, fino a diventare una delle realtà più importanti del calcio italiano. Merito del presidente Aurelio De Laurentiis, del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ma anche e soprattutto dell’allenatore Luciano Spalletti. Quest’ultimo si è reso protagonista in positivo di un vero e proprio capolavoro, dando vita ad un giocattolo quasi perfetto e valorizzando pedine sconosciute fino a qualche mese fa. In città, ovviamente, c’è il delirio in queste ore e non mancano le provocazioni nei confronti delle rivali. L’attaccante Matteo Politano, in particolare, ha riservato un duro attacco alla nemica Juventus. Come si può vedere da un video che sta circolando sui social, l’ex Roma – sopra al pullman della squadra, che è passato in mezzo ai tifosi – ha vestito per un po’ i panni di ultras, lanciando il seguente coro: “E la Juve m***a“.

Napoli, Politano insulta la Juventus durante i festeggiamenti per lo Scudetto: “È una m***a”

Un qualcosa che, senza dubbio, farà innervosire non poco i sostenitori della ‘Vecchia Signora’ e lo stesso club bianconero, considerando che abbiamo a che fare con un tesserato del Napoli.

Come noto, tra le due società non scorre affatto buon sangue e quella riportata sopra è soltanto l’ennesima dimostrazione di ciò. Tant’è che la Juventus, dopo il pareggio di Udine, ha pubblicato un messaggio di congratulazioni con un pizzico di pepe: “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni, non possiamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del terzo Scudetto“.