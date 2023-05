Infortunio Leao, Pioli ha detto tutto: ecco come sta

Il Milan batte la Lazio con un 2-0 secco in casa. L’analisi della partita nelle parole dell’allenatore rossonero Stefano Pioli

Tre punti pesantissimi quelli raccolti oggi dal Milan nell’ambito della corsa Champions. Tutto nel primo tempo per i rossoneri che con le reti di Bennacer e Theo Hernandez ha archiviato la pratica Lazio in uno scontro diretto fondamentale.

Ad analizzare la sfida e soprattutto le condizioni di Rafael Leao ci ha pensato lo stesso Stefano Pioli a ‘Dazn’: “C’è soddisfazione per la vittoria e la prestazione. Se Rafa starà bene sarà meglio, altrimenti faremo una grande partita anche senza. Lui era sereno e si sentiva bene. Credo poi sia importante domani valutare. Non credo che sia una cosa grave per quello che mi ha detto lui. Se il gioco di squadra è alto con i singoli possiamo fare ancora meglio e oggi abbiamo vinto anche senza un giocatore determinante come lui. Fermato in tempo? Da come mi ha detto lui si. Poi dipenderà da domattina ma era molto sereno a fine partita e mi fa ben sperare”.

Pioli ha quindi proseguito su Bennacer e il centrocampo: “Bennacer è un giocatore forte e completo che ha bisogno di stare al 100% fisicamente. Con tre centrocampisti siamo una squadra più compatta e solida. La squadra sta bene. Avremo le energie necessarie per affrontare una grande partita”.

Sul derby Champions: “Ho provato a esser lucido e credo di esserci anche riuscito, anche se i risultati non sempre ci hanno premiato. Proviamo grande emozione nel giocarci una partita come quella”.