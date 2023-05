“Stagione finita”: sconforto totale per l’infortunio di Leao

La partita dell’esterno portoghese è durata circa dieci minuti prima del cambio obbligato per il Milan

Grande apprensione in casa rossonera per l’infortunio di uno dei migliori calciatori della rosa di Stefano Pioli. A creare il panico al 10′ del primo tempo di San Siro ci ha pensato la smorfia di dolore di Rafael Leao per un forte fastidio avvertito al flessore della coscia sinistra che gli ha impedito di proseguire il match.

In attesa di conoscere l’entità dell’infortunio accusato dal portoghese, Pioli ha preferito non correre alcun rischio cambiando immediatamente il suo attaccante più pericoloso con Saelemaekers. Solamente gli esami strumentali che verranno eseguiti nelle prossime ore potranno chiarire le condizioni del calciatore in vista del doppio impegno in semifinale di Champions League in programma contro l’Inter tra l’andata del 10 e il ritorno del 16 maggio.

Grande sconforto, nel frattempo, tra i tifosi rossoneri in un pomeriggio che ha visto il Milan trionfare nel match contro la Lazio. Dopo l’infortunio che ha costretto Leao a lasciare il campo dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, i compagni hanno infatti trovato una reazione di grande orgoglio, riscendo a sferrare un doppio colpo micidiale alla squadra di Maurizio Sarri nel match valido e a tutti gli effetti come scontro diretto per la zona Champions League.

Milan, infortunio per Leao: le principali reazioni social dei tifosi rossoneri

Al momento della sostituzione, ovviamente il pensiero dei tifosi del Milan è subito andato al primo dei due round previsti contro l’Inter in Champions di mercoledì.

Il derby in semifinale rappresenta infatti l’ultimissimo tassello prima di poter tornare a vivere da protagonisti la finale più ambita in Europa a distanza di 16 anni dall’ultima volta. Per questa ragione, all’infortunio di Rafael Leao, i tifosi del Milan hanno riempito i social di messaggi pieni di sconforto.

Se qualcuno tra i tifosi rossoneri si è già portato avanti prospettando nella peggiore delle ipotesi uno stop che potrebbe tenere l’attaccante fuori dai giochi per il resto della stagione, c’è chi invece si augura che il cambio di oggi sia stato effettuato solamente per precauzione e che Leao possa quindi tornare già a disposizione per mercoledì sera contro l’Inter.

Queste le principali reazioni social su Leao:

#Leao salta minimo due settimane, mettetevi il cuore in pace. Purtroppo#MilanLazio — Fra (@MrRobot1012) May 6, 2023

La partita di oggi dimostra che sarebbe bastato schierare i titolari contro chiunque per poi toglierli a risultato acquisito nel secondo tempo. Come del resto fanno tutti gli allenatori al mondo. #PioliOut #MilanLazio #Leao — Il Condor Rossonero 🏆 (@IlCondorRed) May 6, 2023

E niente, assenza pesantissima per i due derby che ovviamente saranno un massacro per noi… Fortunatamente in finale nessuna delle due milanesi penso avrà scampo contro i fenomeni del Real Madrid o gli alieni del Manchester City #Leao — Davide (@davidenovelli) May 6, 2023

mio padre, medico da più di 30 anni, ha fatto un’analisi sul movimento di #Leao.

secondo lui ha subito una lesione sub-totale dell’adduttore, stagione finita.#Milan #MilanLazio #Dazn — jacques (@jacqueszn_) May 6, 2023

Il gesto con le mani di leao non promette bene, sembra uno strappo porca miseria !!!! #leao #ACMilan — ♥️_Jack_♠️ (@Jack_Pabl9) May 6, 2023

Se è anche solo uno stiramento purtroppo sono minimo 20gg: le semifinali sono andate.#Leao #MilanLazio — Marco ❤️🖤 (@mvb_80) May 6, 2023

Tutti gli hanno detto di uscire per non rischiare, non era sicuro neanche lui all’inizio. Speriamo sia solo una cosa risolvibile entro mercoledì. #Leao — Milanismo  (@shirazard) May 6, 2023

Tranquilli, Rafa sarà pronto per la finale #Leao — G19va (@Giovamagi) May 6, 2023

#Leao l’infortunio piu’ finto di sempre manco a scuola quando non avevo studiato — moralizzo (@moralizzo20721) May 6, 2023

Se #Leao non recupera mercoledì turnover in vista dello Spezia — Francesco (@io_sono_Fra) May 6, 2023