DIRETTA Serie A, Roma-Inter | Formazioni UFFICIALI LIVE

Secondo incrocio sull’asse Roma-Milano: dopo Milan-Lazio, è il turno di Roma e Inter per la trentaquattresima giornata di Serie A

Asse bollente quello tra Roma e Milano per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A: dopo Milan-Lazio, adesso a scendere in campo sono la Roma e l’Inter, sfida anche queste che vale un pezzo di Champions.

I giallorossi di José Mourinho, decimati dagli infortuni e reduci dal pareggio, il secondo consecutivo dopo quello col Milan, esterno ottenuto contro il Monza di Raffaele Palladino, sono a quota 58 punti in classifica, due in meno degli avversari di giornata che occupano il quarto posto, l’ultimo utile per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Ma bisognerà anche pensare a giovedì, quando si disputerà la semifinale d’andata dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen. Di contro, i nerazzurri di Simone Inzaghi arrivano a questo importante appuntamento col morale alle stelle dopo il 6-0 rifilato al Verona nel turno infrasettimanale e l’ottimo stato di forma generale che stanno vivendo. E mercoledì c’è il derby di Champions contro il Milan per la semifinale d’andata. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-INTER

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Camara, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Belotti.. All. Mourinho

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 80 punti; Lazio* 64; Juventus 63; Milan* 61; Inter 60; Atalanta e Roma 58; Fiorentina 46; Bologna, Monza e Torino 45; Udinese e Sassuolo 43; Salernitana ed Empoli 35; Lecce 31; Spezia e Verona 27; Cremonese 21; Sampdoria 17

*una partita in più

Roma-Inter, dove vederla in TV

Come detto, il secondo scontro di giornata prevede l’altra sfida Champions tra la Roma di Mourinho e l’Inter di Simone Inzaghi. Lo ‘Special One’ è il grande ex della partita, ma non potrà fare sconti se vuole rimanere aggrappato al treno che porta all’Europa che conta. La partita sarà trasmessa, in esclusiva e in streaming, da Dazn attraverso la propria app, presente anche sul decoder di Sky. Chiaramente, per chi è regolarmente abbonato al servizio. Calcio d’inizio fissato per le ore 18.