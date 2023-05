Danilo Luiz da Silva, chi è il capitano della Juventus? Moglie, figli, stipendio e rinnovo

Ecco tutto quello che bisogna sapere su Danilo, capitano della Juventus e giocatore fondamentale per il club bianconero.

In una stagione decisamente complicata, sia sul campo sia per le vicende extracalcistiche, la Juventus ha trovato in Danilo un giocatore fondamentale.

Il brasiliano è diventato un perno fondamentale della rosa bianconera con Allegri che non può fare a meno del ragazzo. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere su uno degli elementi più importanti della Juventus

Dove è nato Danilo?

Il terzino bianconero à nato in Brasile, più precisamente a Bicas il 15 luglio del 1991. Si tratta di un comune brasiliano che si trova nello stato del Minas Gerais.

Età Danilo, quanti anni ha?

Abbiamo detto di come Danilo sia nato il 15 luglio del 1991; questo significa che il brasiliano ha trentuno anni e ne deve compiere trentadue. Giocatore, dunque, nella fase più importante della carriera.

Quanto è costato Danilo alla Juve?

Passiamo, ora, al discorso economico; la Juventus per assicurarsi le prestazioni sportive di Danilo ha dovuto sborsare, nelle casse del Manchester City, 37 milioni di euro. Il passaggio del brasiliano in bianconero ha visto il trasferimento di Cancelo ai Citizens.

Che ruolo ha Danilo?

Parliamo di un giocatore molto importante dal punto di vista tattico; il brasiliano può ricoprire tre ruoli e questo è un fattore da non sottovalutare all’interno della rosa bianconera.

Danilo è un terzino destro che, però, può essere impiegato sia come difensore centrale (e lo stiamo vedendo in questa stagione con Allegri che ha cambiato modulo, passando al 3-5-2) sia come mediano di centrocampo e questo ruolo è stato ricoperto nella scorsa stagione quando il tecnico bianconero era in profonda difficoltà a livello di infortuni.

La sua posizione preferita in campo

Abbiamo detto di come Danilo possa ricoprire tre ruoli diversi all’interno della Juventus; se, però, dobbiamo andare a dire la sua posizione preferita in campo troviamo una sorpresa.

Il brasiliano, infatti, in questa stagione sta ricoprendo il ruolo di difensore centrale, braccetto destro dei tre davanti a Szczesny.

Una posizione in cui il giocatore risulta fondamentale sia dal punto di vista difensivo sia nella manovra di costruzione; Danilo, quando la Juventus ha il pallone tra i piedi, si sgancia dalla difesa e permette alla squadra di impostare l’azione con grande qualità senza la necessità di ricorrere al lancio lungo.

Numero di maglia di Danilo

Il brasiliano scende in campo con la maglia numero sei

Dove giocava Danilo prima della Juve?

Prima di andare a giocare nei bianconeri, Danilo era di proprietà del Manchester City; il suo acquisto, quindi, è stato importante anche dal punto di vista dello spessore prettamente internazionale.

Palmares Danilo, quanti trofei ha vinto?

Come abbiamo detto parliamo di un giocatore di grande livello internazionale e una dimostrazione arriva dai suoi trofei; il brasiliano, infatti, in carriera ha vinto ben ventiquattro titoli (ventuno con i club e tre con la nazionale).

Quante Champions ha vinto Danilo?

Andando nello specifico e parlando solo di Champions League, Danilo ha alzato per ben due volte la coppa dalle grandi orecchie e in entrambi i casi vestiva la maglia del Real Madrid.

Nella stagione 2015/2016 le Merengues, dopo la fase a gironi, hanno dovuto superare Roma, Wolfsburg e Manchester City prima di affrontare il derby spagnolo con l’Atletico Madrid nella finale di San Siro. Un match che il Real ha vinto ai calci di rigore.

Per quanto riguarda la stagione successiva, la 2016/2017, il Real Madrid nella fase ad eliminazione diretta ha superato Napoli, Bayern Monaco e Atletico Madrid; in finale le Merengues si imposero, per quattro a uno, sulla Juventus.

Quanti gol ha fatto Danilo alla Juve?

Danilo è un giocatore molto pericoloso nel gioco aereo ed ha anche dimostrato di poter calciare molto bene le punizioni; il brasiliano, da quando veste bianconero, ha segnato otto gol conditi da dieci assist.

Allegri e Danilo vanno d’accordo?

Il rapporto tra il terzino bianconero è il suo allenatore è ottimo; il brasiliano è uno dei giocatori più importanti all’interno dello spogliatoio Juve e in questa stagione ha mostrato tutta la sua leadership quando, in situazioni complesse, ci ha messo la faccia con interviste praticamente perfette.

Da quanto Danilo è capitano della Juventus? Bonucci messo in secondo piano

Danilo è diventato capitano, nella scorsa stagione, contro la Fiorentina; da quel momento, complice anche le condizioni non perfette di Bonucci, il brasiliano ha mantenuto la fascia al braccio.

Stipendio Danilo, quanto guadagna?

Il brasiliano percepisce quattro milioni di euro con la possibilità, attraverso vari bonus, di arrivare a cinque; uno stipendio molto importante per un giocatore fondamentale all’interno della Juventus.

Contratto Danilo, scadenza e rinnovo

Danilo è alla Juventus dal 2019 e ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025; l’ultimo prolungamento è arrivato in questa stagione a testimonianza di quanto sia determinante per i bianconeri.

Patrimonio Danilo

Per quanto riguarda il patrimonio di Danilo, il terzino brasiliano dovrebbe avere una cifra intorno ai trentatré milioni di euro.

Clarice Sales, chi è la moglie di Danilo? Età, foto, Instagram

Il terzino della Juventus sta insieme, dal 2010, con Clarice Sales; i due si sono sposati nel 2017 e stanno vivendo una bellissima storia d’amore e lei è più giovane di Danilo di due anni.

Per quanto Instagram, la moglie di Danilo ha il profilo privato e questo significa che solo lei decide chi può vedere i suoi post, le sue storie e tutto quello che pubblica sul noto social.

1 of 2

Miguel figlio Danilo

Nel 2015, il nove aprile, è venuto alla luce il figlio Miguel ; è stato, senza ombra di dubbio, uno dei momenti più importanti nella vita di Danilo.