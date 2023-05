Ballardini tiene accesa la speranza: “Al meglio contro la Juventus”

La Cremonese vince e si avvicina come non mai al sogno salvezza: merito del tecnico Davide Ballardini, uno specialista in imprese del genere

Con i gol di Ciofani e Vasquez, la Cremonese ha battuto lo Spezia in un importante scontro salvezza che ha dato ai grigiorossi tre punti pesantissimi. Ma Davide Ballardini guarda già alla prossima partita.

Testa bassa e pedalare: è questo il diktat di Davide Ballardini, allenatore della Cremonese che ha superato lo Spezia in un importantissimo scontro salvezza allo stadio ‘Zini’. Con altre quattro partite da giocare, la Cremonese è a tre punti di distanza dal quartultimo posto occupato dal Verona che domani sarà di scena a Lecce in un’altra sfida cruciale per la permanenza in massima serie.

“Le cose erano difficili, ma la Cremonese della mia gestione ha i punti che merita” ha esordito il tecnico della Cremonese ai microfoni di Dazn, sottolineando: “Analizzando tutte le partite e il percorso in Coppa Italia, in campionato abbiamo i punti che meritiamo. Questa sera abbiamo vinto una partita che non meritavamo di vincere per il gioco espresso, ma ce lo siamo guadagnati con tanto impegno e tanta voglia, alla fine nel calcio hai quello che meriti”.

Cremonese, l’analisi di Ballardini dopo la vittoria sullo Spezia

Impossibile non elogiare Daniel Ciofani, arrivato a quota 7 gol in campionato con quello messo a segno stasera: “Ciofani è un esempio, con la sua serietà nel quotidiano è un trascinatore. Parla con quello che fa ogni giorno e spinge tutti a dare il proprio meglio. È un grandissimo esempio, merita tutte le soddisfazioni che ha e se gioca un motivo c’è”.

Domenica prossima la Cremonese farà visita alla Juventus: “Noi siamo già proiettati alla prossima partita, non abbiamo fatto nulla anche se siamo soddisfatti del percorso fatto. Il pensiero è rivolto a preparare nel miglior modo possibile la prossima partita che giocheremo contro una grandissima squadra”.