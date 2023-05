Allegri ‘giubilato’ da Elkann: “Sarà il prossimo allenatore della Juve”

La Juventus conferma Allegri, ma il futuro del tecnico resta in bilico: c’è un nome che stuzzicherebbe la dirigenza bianconera per la panchina

Almeno a parole, la Juventus per bocca del CFO Calvo ha blindato Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, indipendentemente dall’esito finale della stagione in corso.

L’allenatore toscano ha ancora altri due anni di contratto e dopo il ritorno alla Continassa nell’estate 2021 ha diviso la tifoseria della ‘Vecchia Signora’ per i risultati e il rendimento poco soddisfacenti della squadra. Allegri per il momento non rischierebbe, con la Juve intenta soprattutto a reperire un nuovo Ds per rafforzare l’area tecnica. La proprietà e John Elkann hanno consegnato pieni poteri al mister livornese dopo il terremoto che ha azzerato la dirigenza, con Allegri nelle vesti di manager all’inglese tra panchina e un ruolo di primo piano anche sulle scelte di mercato. Intanto continuano comunque a rincorrersi i nomi su dei possibili nomi alternativi ad Allegri, se eventualmente dovessero dividersi le strade del tecnico e della Juventus a fine stagione.

Juventus, la rivelazione di Ravezzani: “Palladino prossimo allenatore”

C’è sempre la tentazione di un ritorno di Antonio Conte, oltre alla suggestione che porta a Zinedine Zidane, entrambi al momento senza squadra.

Un profilo molto apprezzato nelle stanze della Continassa è inoltre quello di Igor Tudor, collaboratore di Pirlo nella stagione 2020/2021 sulla panchina bianconera. Senza dimenticare Raffaele Palladino, allenatore rivelazione alla guida del Monza e opzione sondata di recente dalla ‘Vecchia Signora’. Sulla questione Juve è intervenuto anche Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, facendo una rivelazione proprio sul mister dei brianzoli: “In tanti mi dicono Palladino prossimo allenatore Juve. Sono persone informate, quindi è più di una voce. In realtà nessuno sa con certezza quale sia la posizione di John Elkann rispetto ad Allegri. Certamente il buon Lapo Elkann lo avrebbe giubilato già da tempo…”, la sottolineatura su ‘Twitter’ del giornalista. Sicuramente, un’altra stagione all’asciutto di trofei, complicherebbe la posizione di Allegri sulla panchina bianconera.