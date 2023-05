24 positivi al Covid, richiesta UFFICIALE: big match a rischio

Chiesto il rinvio della sfida in programma nella giornata di domani: “14 calciatori e altri 10 componenti della squadra sono risultati positivi al Covid-19”

Ieri l’OMS ha dichiarato la fine della pandemia Covid. “Non è più un’emergenza globale”, ha detto il direttore generale Ghebreyesus. Non sarà più una emergenza, intanto il Coronavirus continua a circolare in alcuni Paesi del mondo. Anche in qualcuno vicino all’Italia, come la Grecia. Vedi il caso Panathinaikos, dove il virus è letteralmente riesploso.

Il club di Atene ha annunciato la presenza di 24 positivi all’interno del gruppo squadra. Di questi, 13 sono calciatori. Il Panathinaikos ha chiesto il rinvio del big match playoff contro i rivali dell’Olympiakos fissato per domani 7 maggio.

Oggi la Super League dovrebbe prendere una decisione in merito alla richiesta di rinvio formulata dalla società: “Vi chiediamo di convocare immediatamente il Consiglio di Amministrazione. della Cooperativa con la procedura d’urgenza al fine di prendere una decisione sul rinvio della partita (…) a causa di forza maggiore, (…) in quanto ad oggi 14 nostri calciatori e altri 10 componenti della nostra squadra sono già risultati positivi al Covid-19. Si precisa che il tale numero di casi positivi all’interno del gruppo è in costante aumento”, la lettera inviata dal vice presidente del Panathinaikos, Leonida Butsikaris.