Scudetto e futuro: doppio annuncio su Di Lorenzo e Mario Rui

Tra i grandi protagonisti dello scudetto del Napoli anche due veterani della squadra come Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. Ne ha parlato l’agente Mario Giuffredi

La cavalcata del Napoli di Luciano Spalletti ha trovato il proprio apice col pareggio di Udine: un punto che è bastato per agguantare matematicamente uno scudetto atteso in azzurro da ben 33 anni. Un traguardo storico a cui tutti i membri della rosa partenopea hanno dato il loro contributo.

Tanti i protagonisti di spicco del terzo scudetto del Napoli: da Osimhen a Kvaratskhelia, passando per Lobotka e capitan Di Lorenzo, oltre ad un elemento tra i più esperti dello spogliatoio come Mario Rui. A tal proposito ai microfoni di Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay è intervenuto l’agente dei due terzini azzurri, Mario Giuffredi. Fermissima la volontà del capitano: “La volontà di Di Lorenzo è quella di continuare a giocare a Napoli per altri sette, otto, anche dieci anni. È apprezzato dal presidente e dal club. Il nostro sogno è questo. Poi le cose si fanno in due e ne parleremo”.

Calciomercato Napoli, Giuffredi non ha dubbi: “Di Lorenzo vuole restare”

Di Lorenzo vuole quindi restare a lungo ma non è l’unico grande assistito azzurro di Giuffredi: “Oltre a Giovanni ho visto un altro grande uomo in campo, vedere Mario Rui e Di Lorenzo portare lo Scudetto è l’immagine della nostra annata”.

In merito al mancino portoghese, e non solo, l’agente ha detto: “Ieri ci siamo soffermati tantissimo sulla nostra storia professionale, quando ci siamo conosciuti, con Mario Rui, Politano, Di Lorenzo, abbiamo ripensato ai sacrifici fatti e ai tanti momenti difficili superati. Mario Rui è il numero uno, è l’immortale, è rimasto in vita dopo tutto quello che gli è successo, è stato bersagliato ma ha avuto gli attributi per rimanere là, diventando un giocatore importante e facendosi amare dai tifosi. Ha preso l’amore dei tifosi sotto ogni punto di vista. Ha saputo trasformare i fischi in applausi”.

Al netto della grande gioia attuale per il futuro ci sarà tempo: “Non è il momento di pensare ai rinnovi, abbiamo tanti sentimenti da vivere in questo momento”. Tanta la gioia attuale infatti di Giuffredi: “Insieme alla nascita dei miei figli è stata la giornata più bella della mia vita, gli Scudetti precedenti li ho visti da bambino. Una giornata indimenticabile”.