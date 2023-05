Lascia Napoli per la Juventus: “Voglia di una nuova sfida”

Dopo la festa con il Napoli, addio possibile verso la Juventus per una nuova avventura: brivido per gli azzurri

Canta Napoli, e lo farà a lungo, dopo la conquista aritmetica del terzo scudetto. Il pareggio con l’Udinese ha tolto il tappo alla grande festa che si stava già preparando da giorni e settimane e che proseguirà ancora, nelle sue varie declinazioni, per altri giorni e settimane. Il tempo di guardare al futuro verrà, ma c’è già da iniziare a fare le prime riflessioni su due dei principali artefici della grande cavalcata partenopea.

Parliamo, naturalmente, di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Sia per l’allenatore che per il direttore sportivo, come sappiamo, il futuro è ancora tutto da scrivere. Il Napoli eserciterà la clausola di rinnovo automatico per Spalletti, come raccontato da Calciomercato.it, ma ora è da capire che cosa vorrà fare il tecnico. Le sue dichiarazioni sibilline degli ultimi giorni lasciano un po’ di incertezza. Di sicuro, lui e De Laurentiis si parleranno tra non molto per decidere se proseguire insieme oppure no. Giuntoli è sempre nel mirino della Juventus, ma anche di club inglesi, come abbiamo scritto già da tempo su CM.IT. Le incertezze sul ds se possibile sono anche maggiori.

Napoli, Giuntoli sempre più in orbita Juventus

Sul futuro del dirigente che con i suoi acquisti ha costruito l’armata capace di stracciare il campionato, si allungano ombre in bianconero.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, le possibilità che, a un anno dalla scadenza del contratto, Giuntoli decida di lasciare Napoli per avviarsi verso una nuova sfida con la Juventus sono in aumento e la separazione è un’ipotesi concreta. Quanto a Spalletti, De Laurentiis farà il possibile per proseguire ancora insieme per provare ad aprire un ciclo lungo e fortunato. Le prossime settimane ci diranno da quali figure ripartirà il Napoli campione d’Italia.