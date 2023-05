Rimpianto Marotta alla Juventus: “Ci vogliono figure forti”

Situazione delicata per la Juventus che deve anche programmare il futuro: manca una figura come Marotta all’interno della dirigenza bianconera

La Juventus continua la sua ‘doppia’ partita. Da un lato il campo con la corsa per un posto in Champions e l’obiettivo Europa League, dall’altro le vicende giudiziarie con il caso plusvalenze e il filone stipendi.

Massimiliano Allegri tira un sospiro di sollievo dopo il ritorno alla vittoria in campionato nel match contro il Lecce, che ha interrotto l’emorragia di quattro gare senza successi per la ‘Vecchia Signora’. Juve che resta al terzo posto in classifica con un vantaggio di cinque punti sulla soglia che vale il pass per la Champions League, con l’asterisco ovviamente di eventuali e nuove penalizzazioni. A tenere banco però alla Continassa è anche la programmazione per la prossima stagione: non è un mistero infatti la ricerca di un nuovo Ds da parte dei vertici bianconeri. Ne ha parlato ieri anche lo stesso Massimiliano Allegri nel post partita contro il Lecce: “Ci siamo difesi da tutto come gruppo di lavoro, merito anche di Cherubini che mi è stato sempre accanto. Io sono l’allenatore e faccio l’allenatore, sul nuovo Ds deciderà la società a fine stagione“, ha sottolineato l’allenatore livornese in conferenza stampa.

Lapo Elkann rimpiange Marotta: “La Juve ha perso tanto”

Diversi i nomi sul tavolo del club piemontese: da Giuntoli a Rossi, passando per Massara o la promozione di Manna dalla formazione NextGen.

Intanto sulla questione si è espresso Lapo Elkann, fratello di John, Ad di Exor che controlla la Juventus. Il rampollo della famiglia Agnelli rimpiange soprattutto una figura all’interno della società e chiosa: “La Juventus dopo l’uscita di Marotta ha perso tanto a mio parere. Ci vogliono, oltre chi c’è oggi, figure forti e capaci del mondo del calcio che è un mondo tutto suo – scrive in un post su Twitter – Se no è impensabile riportare la Juventus ai più alti livelli. Questo per me è un dato di fatto”. Il pensiero di Lapo Elkann ha inevitabilmente scatenato il dibattito tra i tifosi bianconeri su Marotta e le possibili scelte della Juve per il ruolo del nuovo direttore sportivo.

