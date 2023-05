Allegri punge De Laurentiis e chiarisce: “Io sono l’allenatore”

La Juventus torna a vincere nel match dell’Allianz Stadium contro il Lecce: le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa

La Juventus torna soffrendo alla vittoria grazie al 2-1 rifilato al Lecce all’Allianz Stadium. Tanta fatica per i bianconeri, ma non mancano comunque le buone notizie per Massimiliano Allegri, a eccezione ovviamente del grave infortunio al ginocchio di De Sciglio.

Il laterale ex Milan è stato costretto a uscire in lacrime e in barella nel primo tempo, rimediando la lesione del legamento crociato anteriore che lo terrà ai box per diversi mesi. Allegri in conferenza stampa cerca di rincuorare De Sciglio: “Siamo amareggiati e dispiaciuti per Mattia, ha finito la stagione, lo aspetteremo”, ha esordio il tecnico livornese in conferenza stampa. Dopo 1087 minuti si è sbloccato Vlahovic su azione, un gol liberatorio per il centravanti serbo come sottolinea anche Allegri: “Dusan ha fatto un gol meraviglioso e ha finito la partita in crescendo. Lo aiuterà per trovare l’equilibrio giusto, questi momenti sono normali nella carriera di un attaccante. Alla Fiorentina era tutto bello e simpatico: alla prima esperienza in un club importante come la Juve non sempre è così”. Protagonista del giorno anche Paredes, al primo centro sotto la Mole: “Ha fatto una buona partita e ha dato solidità al reparto. Vorrei sottolineare però anche la prova di Bonucci che ha salvato due gol”.

Juve-Lecce, Allegri coccola Pogba: “Stagione maledetta, ha dato un bel segnale”

In corso d’opera si è visto finalmente anche un Paul Pogba convincente, a differenza di Chiesa che fatica a trovare una collocazione tattica in campo.

Allegri applaude la prestazione del ‘Polpo’ francese: “Paul ha fatto 25 minuti molto buoni, praticamente non l’abbiamo avuto tutto l’anno. Per lui è stata una stagione maledetta – le parole dell’allenatore toscano rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Già se gioca mezz’ora come oggi è un bel segnale, può solo migliorare. Chiesa? Si è dato da fare, ha avuto una situazione importante a campo aperto. Si è reso utile”. Sul suo ruolo in vista della prossima stagione, Allegri chiarisce: “Adesso dobbiamo pensare a finire nel migliore dei modi l’annata. Ci siamo difesi da tutto come gruppo di lavoro, merito anche di Cherubini che mi è stato sempre accanto. Io sono l’allenatore e faccio l’allenatore, sul nuovo Ds deciderà la società a fine stagione”.

Infine, Allegri replica non senza una frecciatina a De Laurentiis: “Scudetto dell’onestà? Non ho niente da dire. Posso solo complimentarmi col Napoli e gli dico di godersi questo scudetto. Glielo consiglio, anche se lui di consigli ne accetta pochi. Io i primi scudetti al Milan e alla Juve me li sono goduti e non li scordo mai. Gli dico di festeggiare che è la cosa migliore”.