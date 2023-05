Gol liberatorio per Paredes: l’esultanza speciale e l’abbraccio a Pogba

Leandro Paredes ha sbloccato il risultato nel match tra Juventus e Lecce: primo sigillo per l’argentino con la maglia bianconera

Un gol liberatorio per Leandro Paredes, al primo centro in bianconero nel match di questo pomeriggio all’Allianz Stadium tra Juventus e Lecce.

Punizione velenosa dai ventri metri per il nazionale argentino, che passa tra la barriera salentina e supera un incerto Falcone. L’ex Roma ed Empoli libera tutta la sua gioia dopo la rete andando ad abbracciare Pogba in panchina e poi esultando verso la tribuna come per scrollarsi di dosso qualcosa. Stagione finora da dimenticare per Paredes che tornava titolare dopo la pessima prova in casa del Sassuolo, sostituendo nell’occasione Locatelli in regia.

La rete del campione del mondo albiceleste non cambierà comunque le carte in tavola, con la Juve che a meno di clamorosi colpi di scena non riscatterà a fine stagione il centrocampista classe ’94. Acquisto del cartellino a titolo definitivo fissato con il Paris Saint-Germain a circa 23 milioni di euro, più eventuali 3 di bonus.