Napoli in svantaggio e furia partenopea: “Involuzione totale”

Altissima posta in palio ma la capolista inizia in sordina il match decisivo contro l’Udinese, il popolo reagisce così al primo tempo degli uomini di Spalletti

Non si tratta di tre punti qualsiasi, ma di tre punti che potrebbero costare la vittoria anticipata dello Scudetto che manca da una vita. Il terzo di una lunga storia di successi, un crescendo di emozioni che il popolo partenopeo non vede l’ora di far esplodere. Ma ne basterebbe anche soltanto uno, di punto, senza strafare.

Eppure il Napoli ha iniziato in sordina il match di questa sera contro l’Udinese sul manto erboso della Dacia Arena gremita, creando spazi e facendo il solito possesso ma subendo anche molta pressione da parte degli ospitanti di Sottil. E infatti dopo soli tredici minuti di gioco, arriva la rete di Lovric a spezzare momentaneamente – per la seconda volta consecutiva – il sogno ad un passo. Ai tifosi non piace soprattutto l’atteggiamento, troppo permissivo e poco concreto. Non mancano le occasioni da rete, ma senza l’affondo di Osimhen e Kvaratskhelia il Napoli involve.

Da quando Osimhen e Kvara non stanno segnando più il Napoli è tornato quasi ai suoi vecchi standard #UdineseNapoli — Beatrice (@beatricebiasco_) May 4, 2023

Meno male che abbiamo la sampdoria all’ultima … #UdineseNapoli — Antonio Sch (@sch_antonio) May 4, 2023

Quando è successo che abbiamo deciso di fare tiki taka ma senza più tirare in porta? 🫣 #UdineseNapoli — francesco raiola (@mrjones1981) May 4, 2023

Udinese-Napoli, i tifosi non apprezzano lo show

Partita tesa e molto fisica quella tra le due compagini di Serie A, nonostante il Napoli tenti di tutto pur di trovare la rete del pari. Il tecnico Spalletti prende appunti nel corso della prima metà di gioco per poter definire, al momento della pausa, i correttivi giusti. C’è infatti ancora tutto un tempo da giocare e tutto potrebbe cambiare.

La vecchia sana scaramanzia napoletana non andava abbandonata così.#UdineseNapoli — HannoStatiGliIstrici (@Nonha_stata) May 4, 2023

Il Napoli sembra la storia della mia vita, intossichi e rabbia. Ma alla fine sarà la cosa più bella di sempre. #UdineseNapoli — ChiaraSR (@chiaraesser93) May 4, 2023

Meno male che abbiamo tanti punti di vantaggio perché per noi il Var è sempre spento#UdineseNapoli — Delia Pagliuca (@DeliaPagliuca) May 4, 2023

A prescindere da come finirà stasera, da un mese le partite del Napoli vanno tutte allo stesso modo: 70% minimo di possesso palla, estrema difficoltà di finalizzazione, avversari che ottengono il massimo col minimo sforzo.

Meno male che non è in bilico il titolo..#UdineseNapoli — Michele Durante (@Zarka_Ederj) May 4, 2023