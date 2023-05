Napoli, il sogno è ad un passo: ecco quanto guadagna vincendo lo scudetto

Quanto guadagna il Napoli dalla vincita dello scudetto in Serie A? In questo articolo andiamo a vedere che cifra spetta alla squadra campione d’Italia.

Ormai manca pochissimo. Al Napoli infatti basta soltanto conquistare un punto in campionato, per diventare campione d’Italia e vincere il terzo scudetto della sua storia.

Qualunque appassionato di calcio, non può che essere rimasto estasiato dalla trionfale cavalcata della squadra di Spalletti.

Napoli, una stagione semplicemente fantastica per i partenopei

Il suo Napoli è riuscito infatti non solo a centrare un traguardo che al Maradona manca ormai da 30 anni, ma a farlo con un calcio in grado di attirare l’ammirazione di tutta Europa. Anche perché non bisogna dimenticare che nonostante la dolorosa uscita dalla Champions contro il Milan, il cammino europeo della squadra partenopea è stato a dir poco fantastico.

Lo sa bene il Liverpool ad esempio, umiliato dagli azzurri con un calcio spettacolare, nella sfida d’andata dei gironi. Lo scudetto per il Napoli è insomma vicinissimo. Quasi una certezza, al punto che persino un uomo molto prudente come Luciano Spalletti, ne parla ormai come fosse un traguardo già raggiunto.

E come dargli torto, considerato che per perdere questo scudetto, il Napoli dovrebbe perdere tutte e sei le gare restanti. Mentre gli basta un singolo pareggio per consacrarsi campione d’Italia.

Quanto guadagna chi vince lo scudetto in Serie A?

Ma quanto guadagna la squadra che vince il campionato italiano? Di che cifre parliamo?La prima cosa da sapere è che l’iscrizione al campionato di serie A da parte di tutte le squadre partecipanti dà vita a un montepremi stabilito dalla Lega Calcio.

Scudetto, il montepremi della Lega Calcio

Il montepremi complessivo per questa stagione è attualmente fissato a 162 milioni di euro. Una cifra che non tiene conto del paracadute economico che ogni anno la lega calcio italiano prevede per le squadre retrocesse.

Napoli, la cifra totale che incasserà la squadra tra scudetto e Champions League

Di questa quota totale, alla squadra che vince lo scudetto, vanno circa 23 milioni di euro. Non una cifra importantissima in realtà considerato che tutto sommato parliamo di un quinto della cifra che il Napoli potrebbe ottenere vendendo ad esempio Oshimen. A questa cifra vanno però aggiunti altri dieci milioni, che entrano alla squadra campione d’Italia in virtù del suo accesso automatico alla Champions League. E così, la cifra si alza fino a 33 milioni di euro.