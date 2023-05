El Shaarawy ko, l’esito degli esami: quante partite salterà

La Roma si trova sempre più in emergenza: arriva l’esito degli accertamenti cui si è sottoposto Stephan El Shaarawy

Uno dopo l’altro. La Roma continua a perdere i pezzi e per Mourinho non è certo una bella notizia considerate le difficili sfide cui la squadra giallorossa è attesa. Prima Inter, poi Bayer Leverkusen tra campionato ed Europa League, due partite che diranno molto sul finale di stagione capitolino.

Due partite alle quali non sarà presente Stephan El Shaarawy: l’attaccante esterno si è infortunato nel corso di Monza-Roma, gara disputata ieri e nella quale è andato anche in gol. Per lui problema muscolare e oggi gli accertamenti per valutare l’entità del problema fisico. L’esito degli esami non è stato confortante, come peraltro si temeva: lesione al flessore della coscia destra. Un responso che allunga quindi la lista degli indisponibili per Mourinho: oltre al ‘Faraone’, non ci saranno anche Karsdorp, Smalling, Llorente, Kumbulla e Belotti, oltre allo squalificato Celik.