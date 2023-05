“Dichiarazioni gravissime”: esplode il caso Mourinho

Le parole di José Mourinho al termine di Monza-Roma continuano a fare molto discutere, sia quelle sull’arbitro Chiffi che sul club

La Roma ha impattato contro il Monza di Raffaele Palladino nella sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A: 1-1 il risultato finale, arrivato grazie alle reti di Stephan El Shaarawy e Luca Caldirola. Un punto che serve a poco ai giallorossi, impegnati nella lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League.

Ad oggi, in classifica i giallorossi sono a quota 58 punti, come il Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma fuori da qualsiasi competizione europea, al settimo posto. La quarta posizione è ancora vicinissima, a due lunghezze dall’Inter di Simone Inzaghi, ma i tanti infortuni stanno condizionando, e non poco, la squadra allenata da José Mourinho. Il portoghese, però, a fine partita ha avuto da ridire sulla direzione di gara dell’arbitro Daniele Chiffi, apostrofandolo con termini decisamente poco teneri.

“Giocare con il peggior arbitro trovato in carriera è dura e ne ho incontrati molti che sono scarsi. Tecnicamente è orribile, non è empatico, non crea rapporti con nessuno”. Ma lo ‘Special One’ ha mandato anche un messaggio chiaro “Si tratta anche di una limitazione che la Roma ha come società, non ha la forza di dire questo arbitro non lo vogliamo, come fanno altre società. La Roma non ha questa capacità “. Parole che, com’è normale che sia, fanno ancora discutere.

E mentre impazzano anche le voci su un possibile futuro lontano dalla Roma, con il Paris Saint-Germain pronto a bussare alla sua porta, piovono critiche su Mourinho. “Ho un grande rispetto per lui, ma le dichiarazioni di ieri sono senza senso – le parole di Nando Orsi, opinionista, a ‘Radio Radio’ – Non me l’aspettavo. Che c’entra Chiffi? Sono parole che danno profonda amarezza. A livello di comunicazione è il numero uno, ma questa volta ha sbagliato. Non si può dire una cosa del genere, perché non è vero che ci sono società che ricusano arbitri. Non è che in Italia si può dire tutto, perché glielo permettono. Sono dichiarazioni gravissime, questa volta è andato oltre”.

Anche l’ex bomber giallorosso, Roberto Pruzzo, ha aggiunto una postilla: “Non so quale sia la posizione del club, perché non si sente. Mentre il rapporto di Mourinho con la società mi sembra abbastanza chiaro”. Più chiaro ancora, attraverso un tweet, Ilario Di Giovambattista: “A mente fredda, Mourinho di ieri sera è diverso dal solito. Lo strappo con la Società è evidente, evidentemente l’incontro Pinto–Mendes non lo ha soddisfatto. La valutazione della rosa e l’accusa di poca forza (o voglia) societaria credo lo stiano allontanando dai Friedkin“. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, con tutti gli obiettivi ancora da raggiungere.