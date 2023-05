Mourinho è tentato: la Roma adesso è spalle al muro

Restano delle ombre sul futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma: una big europea in pressing sullo ‘Special One’

Paris Saint-Germain in subbuglio dopo la contestazione dei tifosi e soprattutto la sanzione per Messi, sospeso per due settimane per il viaggio non autorizzato in Arabia Saudita.

L’avventura dopo due stagioni sotto la Tour Eiffel dell’argentino sei volte Pallone d’Oro volge al capolinea, così come la parentesi alla guida dei parigini di Galtier. L’allenatore non ha raggiunto i risultati sperati in Europa e manca solo l’ufficialità per l’avvicendamento in panchina. Anche il Ds Luis Campos è sotto osservazione e già si è messo a caccia del nuovo tecnico per rimpiazzare l’ex Lille e Nizza. E nella lista dei candidati dell’area tecnica del PSG figura anche Josè Mourinho, che non ha ancora rinnovato l’accordo in scadenza nel giugno 2024 con la Roma.

Panchina Roma, nubi su Mourinho: il PSG esce allo scoperto

Le trattative con il club giallorosso sono in ballo, ma intanto lo ‘Special One’ tra uno sfogo e l’altro con gli arbitri viene corteggiato dai francesi.

Il profilo di Mourinho riscuote sempre un grande fascino in campo internazionale e da tempi non sospetti stuzzicherebbe il Paris Saint-Germain per il dopo Galtier in panchina. Come scrive Oltralpe il portale ‘Footmercato.net’, ci sarebbe già stato un approccio tra il connazionale Campos e ‘Mou’ per capire l’eventuale disponibilità del tecnico allo sbarco a Parigi. Mourinho sarebbe affascinato da un grande club come il PSG, anche se al momento non ci sarebbero stati contatti invece tra la società campione di Francia e la Roma. Il mister portoghese – già sondato dal Brasile – nelle prossime settimane dovrà definire quale sarà il suo futuro nella Capitale con il Gm Pinto e la proprietà.