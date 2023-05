Decisa la nuova penalizzazione, ora è UFFICIALE: come cambia la classifica

Il Tribunale Nazionale della Figc ha deciso per una nuova penalizzazione: sono quattro i punti tolti, ecco come cambia la classifica

Altra penalizzazione e classifica che cambia nuovamente. Maggio sarà un mese bollente sul fronte della giustizia sportiva e le prime avvisaglie sono arrivate oggi con la decisione del Tribunale Federale Nazionale.

Quattro i punti di penalizzazione inflitti alla Reggina, una sanzione che va ad aggiungersi al -3 che il club calabrese già sta scontando. Il Tribunale Federale, presieduto da Roberto Proietti, ha anche sanzionato Paolo Castaldi, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società, con tre mesi di inibizione. La decisione fa riferimento al deferimento avvenuto nelle scorse settimane per violazioni in materia gestionale ed economica. In particolare, si fa riferimento al mancato versamento degli emolumenti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023, oltre al mancato pagamento dell’IRAP, sempre relativi alle due mensilità, oltre ad altre irregolarità sempre relative a mancati pagamenti.

Penalizzazione Reggina, come cambia la classifica

Con questa nuova penalizzazione, cambia la classifica della Serie B e la Reggina esce dalla zona playoff. Attualmente la formazione allenata da Pippo Inzaghi, considerati i 7 punti in meno, scende al quattordicesimo posto con 42 punti, a quattro lunghezze dall’ottava piazza, l’ultima utile per accedere agli spareggi promozione.

La società amaranto molto probabilmente presenterà ricorso, come fatto peraltro per la precedente sanzione. A tal proposito la data importante è quella dell’11 maggio, quando la Corte d’Appello Federale discuterà proprio il reclamo sul -3. Poi ci sarà da attendere il probabile giudizio di secondo grado sulla penalizzazione avuta oggi. Una doppia decisione che va ad innestarsi con la corsa ai playoff e che, sperano nella Lega B, possa concludersi prima dell’inizio degli spareggi per evitare la necessità di rinviare tutto.

Questa la nuova classifica: Frosinone 71; Genoa 67 (-1); Bari 61; Sudtirol 54; Parma 52; Cagliari 51; Pisa 46; Ascoli 46; Palermo 45; Venezia 45; Modena 44; Ternana 43; Como 43; Reggina 42 (-7); Brescia 38; Cosenza 38; Cittadella 38; Perugia 36; SPAL 35; Benevento 32