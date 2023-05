Chiesta la cessione immediata: affare tra Roma e Real Madrid

Il calciatore avrebbe già espresso al presidente il desiderio di voler lasciare la squadra la prossima estate

In attesa di conoscere quale sarà il futuro di José Mourinho, la Roma non perde di vista quelli che potrebbero essere i prossimi movimenti in entrata sul mercato. Tanto dipenderà ovviamente dal piazzamento finale che il club giallorosso riuscirà a centrare in campionato e dalla possibile qualificazione in Champions League.

Un risultato che potrebbe condizionare il futuro dello stesso ‘Special One’ nella Capitale. Un eventuale arrivo tra le prime quattro del campionato darebbe infatti una motivazione in più allo stesso allenatore per rimanere in giallorosso almeno per un’altra stagione e cercare di vivere da protagonista il ritorno in Champions League. Nonostante lo sfogo di ieri sera dopo il pareggio incassato in trasferta con il Monza, il feeling ‘carnale’ tra Mourinho e l’intera piazza lascia uno spiraglio sulla permanenza del portoghese.

Tornando al mercato, invece, potrebbe presto nascere un affare tra Roma e Real Madrid. Come riportato da ‘fichajes.net’, Florentino Perez potrebbe spedire dall’amico Mourinho il secondo portiere della rosa ‘blanca’, Andriy Lunin. L’estremo difensore avrebbe chiesto di poter essere ceduto in occasione della prossima sessione di calciomercato per cercare altrove quella centralità che nelle ultime stagioni è stata riservata invece a Thibaut Courtois.

Calciomercato Roma, Lunin ha chiesto la cessione al Real Madrid

Il giovane portiere ucraino non ha trovato negli ultimi anni lo spazio che si aspettava, pagando a caro prezzo il predominio di Courtois tra i pali del Real Madrid.

In quest’ultima stagione, complici un paio di problemi fisici accusati dal collega belga, Lunin è riuscito comunque a ritagliarsi qualche minuto in più rispetto ad altre annate. L’estremo difensore classe 1999, che in passato era stato vicino al campionato italiano, è sceso in campo con la maglia del Real Madrid in 12 occasioni diverse, incassando 13 reti e chiudendo con 4 clean sheet tra tutte le competizioni. In virtù della scadenza del contratto nel giugno 2024, Mourinho potrebbe chiudere il colpo per la Roma per una cifra pari a 15 milioni di euro.