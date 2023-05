Via dall’Inter: lo hanno già venduto

L’Inter non molla Lautaro Martinez ma decide il sacrificio eccellente nel mercato estivo: la scelta è già stata fatta

L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione incandescente. Inzaghi deve guidare la squadra nerazzurra verso un triplo traguardo: c’è il piazzamento Champions da conquistare, la finale di Coppa Italia da disputare e, soprattutto, il doppio confronto con il Milan con in palio un post a Istanbul per la finale della competizione europea più importante.

Il tutto con il futuro sullo sfondo e con il calciomercato da programmare. Marotta e Ausilio sono già al lavoro per rinforzare la squadra, al netto delle decisioni che saranno poi prese a fine stagione su Inzaghi e la sua eventuale conferma. Allenatore a parte, probabile che l’Inter debba fare qualche sacrificio anche sul fronte uscite con almeno un addio eccellente. Da questo punto di vista la certezza (o quasi) è rappresentata da Lautaro Martinez: il ‘Toro’ è un pilastro del progetto futuro dell’Inter e difficilmente verranno prese in considerazione. Qualcuno però potrebbe partire e anzi il nome giusto c’è già.

Calciomercato Inter, deciso il sacrificio

Sono gli iscritti al canale Telegram di Calciomercato.it a indicare chi dovrebbe essere il sacrificio eccellente per l’Inter.

In particolare rispondendo alla domanda: “Lautaro ‘blindato’, Inter pronta a ‘sacrificare’ altri calciatori sull’altare del mercato. Quale di questi vorreste nella vostra squadra?”. La scelta è ricaduta su Onana con il 36% di voti: il portiere camerunese, come raccontato da Calciomercato.it, piace in Premier League a Chelsea, Manchester United e Tottenham e potrebbe andare via davanti ad un’offerta da 35-40 anni.

Dietro di lui c’è Dumfries con il 26%, seguito da Brozovic che per il 20% di chi ha risposto al sondaggio potrebbe essere il grande sacrificato del mercato estivo. A chiudere il quartetto c’è Gosens, ora alle prese con un infortunio alla spalla, che raccoglie il 18% di voti. Insomma, anche qui la scelta è già stata fatta: Onana può essere il ‘prescelto’.