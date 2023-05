Via Allegri, Pirlo pronto a tornare: il doppio annuncio lascia di stucco

Via Allegri dalla Juventus, Pirlo pronto a tornare in Serie A: il doppio annuncio arriva in diretta, tutti i dettagli

Allegri via, Pirlo pronto per un’altra possibilità in Serie A. Sono queste le due affermazioni destinate a far più rumore.

A parlare, ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play, è Emiliano Viviano, attuale portiere del Karagumruk. L’estremo difensore si sofferma sulla situazione in casa Juventus e affronta la questione Allegri: confermarlo o no a fine stagione? Il dilemma è lecito perché la squadra non ha mai convinto dal punto di vista del gioco e ora, al netto delle vicende societarie, anche con i risultati sul campo la qualificazione in Champions è in bilico.

Per Viviano sarebbe utile un cambio della guardia: “Io cambierei allenatore – dice in riferimento alla Juventus – anche se non tutte le colpe sono di Allegri. Le vicende societarie hanno influito e ci sono stati anche molti problemi fisici. La squadra però deve giocare meglio perché nella rosa sono presenti ottimi giocatori. Al di là che mi piaccia o meno, Allegri è bravissimo nella comunicazione. E’ intelligente, sa quello che sta facendo e difende sé e la squadra. Le sue squadre però non hanno mai espresso un gioco spumeggiante: vincevano perché avevano grandi campioni”.

Viviano sicuro: “Pirlo pronto a tornare”

Per un Allegri che dovrebbe andare via, un Pirlo che potrebbe tornare. Non alla Juventus ma almeno in Serie A.

Viviano, che lo ha come allenatore in Turchia, è convinto che l’ex centrocampista sia pronto a prendersi la sua rivincita nel campionato italiano. “E’ pronto per tornare in Serie A. Alla Juventus ha finito con due trofei, facendo un buon gioco. Dovevano dargli continuità – afferma – la meritava. Ora ha fatto esperienza e lo vedo bene: è cresciuto molto”.

Infine, sulla corsa Champions – parlando prima dei match di mercoledì – dà il suo ‘pronostico’: “L’Atalanta può arrivare in Champions, Gasperini finisce sempre bene. Se continuano con queste prestazioni, rischiano Milan e Juventus“.