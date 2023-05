United e Tottenham su Lautaro: il sacrificio dell’Inter

La Premier League aumenta la pressione su Lautaro Martinez, gioiello nerazzurro: l’Inter ha preso una decisione sul futuro

In questo finale di stagione può essere uno dei protagonisti di un’impresa che resterebbe nella storia dell’Inter: la doppietta contro la Lazio potrebbe essere il preludio di un grande Lautaro Martinez. Intanto, aumenta la pressione su di lui sul mercato.

Come vi abbiamo raccontato in maniera approfondita sulle pagine di Calciomercato.it, diversi club di Premier League hanno messo gli occhi su Lautaro: in particolare, sono Manchester United e Tottenham ad aver mosso degli intermediari di mercato per comprendere se ci fossero le condizioni per arrivare all’argentino. L’Inter avrebbe optato per il sacrificio.

L’Inter blinda Lautaro Martinez: i sacrificabili in estate sono altri

Nonostante il grande interesse di diversi club inglesi, i nerazzurri non vorrebbero perdere Lautaro Martinez e sarebbero disposti a fare un sacrificio per trattenerlo.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter avrebbe dichiarato incedibile il proprio numero ’10’, considerato la pietra su cui edificare il nuovo ciclo dalla prossima stagione. I giocatori considerati sacrificabili a Milano sarebbero altri: Marcelo Brozovic, Denzel Dumfries e Andrè Onana. Per questi tre, il club meneghino sarebbe disposto ad ascoltare offerte e a valutarne la cessione.

La scelta dell’Inter è piuttosto chiara: trattenere Lautaro Martinez e farne la principale stella. L’argentino sta dimostrando di poter essere anche il leader carismatico della squadra, mettendo la propria elettricità al servizio dei compagni e di un ‘San Siro’ che sembra accendersi ad ogni suo gol. I nerazzurri, per riuscire a trattenerlo, sono disposti a sacrificare anche qualche pezzo pregiato sul mercato: tutto per consegnare il proprio futuro nelle mani del numero ’10’ argentino. Solamente il campo dirà se questa sarà stata la decisione giusta da parte della dirigenza nerazzurra.