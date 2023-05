Milan a due volti, Pioli è deluso: “Brutta frenata, ecco perché non segniamo”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine del match di San Siro contro, la Cremonese. Ecco le sue parole

Si complica la corsa alla Champions League per il Milan. I rossoneri di Stefano Pioli non vanno oltre il pareggio contro la Cremonese. Ora il quarto posto è a due punti e sabato pomeriggio a San Siro, arriva la Lazio di Maurizio Sarri.

Contro i grigiorossi, si sono visti i soliti problemi di un Milan, che fatica terribilmente a sbloccare le partite contro le squadre chiuse. L’ingresso in campo di Rafael Leao, stavolta, non è bastato e come al solito De Ketelaere e Origi, nonostante una discreta partita, non sono riusciti a timbrare il cartellino.

Il problema del gol c’è ed è evidente: “Sbagliamo troppe volte l’ultimo passaggio e l’ultima decisione – ecco perché secondo Pioli si fatica a segnare -. Bisogna far di più: bisogna essere più veloci, decisi e determinati”, ha risposto in conferenza stampa.

Il tecnico rimanda al mittente le accuse di un Milan poco concentrato e con la testa altrove. La sua squadra d’altronde ha avuto un buon approccio ma il pareggio è davvero pesante: “E’ una brutta frenata – prosegue Pioli -. Dobbiamo trasformare questa delusione in attenzione per le prossime partite. Non stiamo ottenendo quello che volevamo. Questa era una partita decisiva, stasera giocavamo contro l‘Inter, la Cremonese, la Roma e l’Atalanta. Si è complicato tutto, ma abbiamo le nostre carte da giocarci”.

Partita a due volti – “Il primo tempo mi è piaciuto, nella ripresa abbiamo smesso di giocare da squadra e abbiamo fatto troppi errori. Sono arrabbiato e deluso, il campionato si complica, ma bisogna cambiare risultati. Oggi non abbiamo sbagliato l’approccio, è mancato il gol. Il secondo tempo è stato differente, se avessimo giocato come nel primo, con concentrazione, il risultato sarebbe stato diverso secondo me”.