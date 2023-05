Roma, ennesima tegola: esce in lacrime!

Ennesima tegola per la Roma questa sera nel match di campionato in trasferta contro il Monza

Al minuto 70, Stephan El Shaarawy ha avuto un contrasto con un giocatore del Monza intervenendo da dietro. Non si capisce ancora se per lo scatto o per il tentativo di recupero si è allungato e quindi fatto male, obbligando Mourinho ancora una volta al cambio.

L’italo-egiziano ha poi lasciato il campo in lacrime. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di una lesione di secondo grado: ci ha provato, infine, Belotti a consolarlo in panchina. Ancora una tegola per José Mourinho in una fase cruciale della stagione.

La formazione giallorossa, dopo il match di questa sera in casa del Monza, dovrà vedersela nella prossima giornata all’Olimpico contro l’Inter nello scontro diretto valido per l’accesso alla prossima Champions League. Non solo: nel finale di gara è stato espulso anche Celik. L’ennesima assenza quindi che si aggiunge a quelle, per infortunio, di Wijnaldum, Dybala, Belotti, Kumbulla, Karsdorp, Smalling e Llorente.