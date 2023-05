Probabili formazioni Juventus-Lecce: Di Maria-Vlahovic per uscire dal tunnel

La Juventus ospita il Lecce per la trentatreesima giornata di Serie A: le ultime e le probabili formazioni della sfida dell’Allianz Stadium

La Juventus scende in campo all’Allianz Stadium contro il Lecce per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

L’imperativo d’obbligo per i bianconeri di Allegri e chiaro: ritornare alla vittoria dopo che manca da ben quattro turni, con Danilo e compagni fermati domenica scorsa sul pareggio nella tana del Bologna. Il tecnico bianconero, pronto a cambiare nuovamente formazione, in attacco ritrova la coppia Vlahovic-Di Maria, con l’argentino che rientra dopo l’assenza del Dall’Ara. Recuperato anche Kean nel reparto offensivo. Torna dal primo minuto Bremer in difesa, mentre a centrocampo potrebbe rivedersi Paredes con Locatelli a tirare il fiato almeno inizialmente. Turno di riposo per Rabiot che non è stato convocato. Il Lecce è ancora invischiato nella lotta per non retrocedere e si presenterà alla sfida dello ‘Stadium’ senza lo squalificato Strefezza, decisivo nell’ultimo turno contro l’Udinese. Nel tridente d’attacco probabile quindi l’avanzamento di Oudin, con Banda favorito per una maglia da titolare su Di Francesco. Baroni recupera il baby Colombo, destinato comunque alla panchina.

Serie A, Juventus-Lecce: le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1-): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Cuadrado, Iling-Junior, Locatelli, Pogba, Chiesa, Milik, Kean. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Kaio Jorge

Squalificati: –

Diffidati: Danilo, Cuadrado

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Maleh; Oudin, Ceesay, Banda. A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Colombo, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Di Francesco, Voelkerling, Cassandro. Allenatore: Baroni

Indisponibili: Pongracic, Dermaku, Gallo

Squalificati: Strefezza

Diffidati: Banda, Colombo, Gendrey

Arbitro: Fourneau (sez. Roma); VAR: Abbattista

Lecce-Juventus, dove vederla in Tv e il rendimento delle due squadre

Juventus-Lecce, match della trentatreesima giornata del campionato di Serie A in programma oggi alle 18 all’Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in esclusiva e in streaming per gli abbonati alla piattaforma DAZN. I bianconeri di Allegri, al terzo posto in classifica a un punto dalla Lazio, non vincono in campionato da quattro partite e sono reduci dall’1-1 in rimonta nella trasferta di Bologna. Il Lecce conserva invece quattro punti dal terzultimo posto e arriva alla sfida dello ‘Stadium’ dal fondamentale successo casalingo con l’Udinese. All’andata al ‘Via del Mare’ (1-0 in favore della Juve) decise il gioiello di Fagioli nel secondo tempo. Al prossimo turno bianconeri di scena a Bergamo contro l’Atalanta, mentre il Lecce sarà impegnato nel decisivo spareggio-salvezza con il Verona.