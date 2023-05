Obiettivi di mercato del Milan: possibili acquisti per la prossima stagione

Il Milan, in vista della prossima stagione, ha bisogno di rinforzare la rosa. Andiamo a scoprire tutti gli obiettivi di mercato dei rossoneri.

Una stagione di alti e bassi quella che sta vivendo il Milan; i rossoneri, in campionato, non sono riusciti a difendere il titolo di campioni d’Italia.

Il mese e mezzo post mondiale vissuto dai ragazzi di Pioli è stato terribile e ha portato la squadra ad allontanarsi definitivamente dalla corsa scudetto. In attesa di capire come finirà la stagione, la società sta già organizzando il prossimo anno e sono diversi gli obiettivi per il mercato estivo.

Possibili acquisti Milan: da Frattesi a Zaniolo, i tifosi sognano

Si preannuncia un calciomercato estivo molto caldo quello che si prepara a vivere il Milan; i rossoneri hanno tutta l’intenzione di regalare a Pioli una rosa in grado di lottare per lo scudetto ed essere assoluta protagonista nella massima competizione europea.

Dalle ultime indiscrezioni l’obiettivo della dirigenza è quella di muoversi in anticipo per provare ad anticipare la concorrenza ed avere, il prima possibile, la rosa pronta in vista della prossima stagione.

Tra i possibili acquisti del Milan non possiamo non citare due giocatori azzurri con un tasso tecnico decisamente elevato.

Il primo è Frattesi, centrocampista del Sassuolo che sta facendo decisamente bene in maglia neroverde ed è pronto per il salto di qualità.

In avanti occhio al ritorno di fiamma per Zaniolo; il Milan aveva messo gli occhi sull’esterno offensivo già nello scorso mercato di gennaio senza però affondare il colpo per mancanza di liquidità.

La trattativa potrebbe essere facilitata con la qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League.

Trattative mercato Milan: i colpi

Per quanto riguarda le trattative del Milan, con il club rossonero ad aver avviato i primi contatti, stando alle ultime informazioni uno dei nome più caldi sembra essere quello di Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea.

I blues non stanno vivendo una stagione semplicissima e, in estate, è possibile una nuova rivoluzione di mercato.

Occhio alla posizione del classe 1996 che potrebbe tornare molto utile all’interno della rosa di Pioli sia dal punto di vista tattico (andrebbe a ricoprire un ruolo decisamente importante, quello di vice Bennacer), sia sotto il profilo dell’esperienza internazionale.

Sempre dal Chelsea, che in estate ha bisogno di liberarsi di alcuni giocatori, potrebbe arrivare Ziyech.

Il fantasista marocchino, come sappiamo, è stato ad un passo dal trasferirsi al PSG ma l’affare non è andato in porto. Nella prossima estate il Milan potrebbe rifarsi sotto nel tentativo di portare il giocatore alla corte di Pioli.

Dal punto di vista offensivo, invece, sembra piacere Scamacca; l’attaccante del West Ham ha avuto più difficoltà del previsto in Premier League e non è da escludere che in estate possa decidere di tornare in Italia ma al momento è una semplice indiscrezione di mercato senza riscontri.

Obiettivi calciomercato Milan in porta

Per quanto riguarda la porta non sembrano esserci obiettivi primari per il Milan; il tecnico rossonero è contento dei propri estremi difensori e non ha nessuna intenzione di cambiare.

L’unica cosa che possiamo dire è che, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la volontà sempre essere quella di blindare (con un rinnovo di contratto) Maignan, vero e proprio leader della rosa rossonera.

Quali giocatori compra il Milan in difesa

La suggestione, dal punto di vista difensivo, sembra essere Kyle Walker; l’inglese, in forza al Manchester City, ha il contratto in scadenza il trenta giugno 2024 e questo potrebbe aiutare l’eventuale operazione.

Non si tratta di una trattativa semplice ma il giocatore sarebbe fondamentale soprattutto dal punto di vista tattico; oltre al ruolo di terzino destro, dove il Milan è ben coperto con Calabria e Florenzi, il giocatore può anche ricoprire il ruolo di centrale difensivo. Anche in questo caso, è bene sottolinearlo, si tratta di una semplice indiscrezione di mercato.

Obiettivi Milan a centrocampo

In mezzo al campo abbiamo parlato del desiderio del Milan, restando con il 4-2-3-1 come modulo di gioco, di avere un vice Bennacer e abbiamo fatto il nome di Loftus-Cheek.

Il sogno per il centrocampo resta sempre quello di Renato Sanches che sembra destinato a lasciare il PSG dopo una sola stagione. Sul ragazzo dovrebbe esserci il forte interesse del Liverpool e questo può rappresentare un grosso problema per il Milan.

Più difficile, invece, l’operazione Torreira; il centrocampista, che conosce molto bene la Serie A, sembra aver attirato l’interesse del Milan ma resta una trattativa molto complessa considerando il contratto (firmato la scorsa estate) con il Galatasaray.

Obiettivi mercato Milan in attacco

Più complessa la situazione legata al reparto offensivo; per quanto riguarda il ruolo di attaccante centrale, la sensazione è che i rossoneri stiano cercando un’altra punta visto la stagione (non brillantissima) di Ibrahimovic e Origi.

Abbiamo parlato di Scamacca ma non possiamo non fare il nome di Elye Wahi, giovane attaccante del Montpellier che si sta mostrando le sue qualità nel massimo campionato francese. Può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo e il costo del cartellino è sui trenta milioni di euro.

Sempre per quanto riguarda il discorso prima punta dobbiamo fare il nome di Firmino; l’attaccante andrà a zero il prossimo trenta giugno e questo può rappresentare un grande aiuto. Sul giocatore, però, sembrano esserci diversi club. Per il ruolo di centravanti, stando alle ultime indiscrezioni, piace anche Arnautovic.

Sulla trequarti, invece, abbiamo fatto il nome di Zaniolo ma occhio alla posizione di Baldanzi, talento dell’Empoli che sta mostrando di avere le qualità per andarsi ad imporre in una big.

Quanto può spendere sul mercato

E’ chiaro come molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League; con la liquidità derivante dalla massima competizione europea, il Milan può pensare di fare un mercato importante.

Ai ricavi Champions bisogna aggiungere, sicuramente, il riscatto di Pessina (intorno ai sette milioni di euro) e i soldi delle possibili cessioni.

Inutile negare come l’eventuale addio di Leao porterebbe una liquidità importante nelle casse dei rossoneri che, però, non hanno intenzione di privarsi del portoghese.

Volendo fare una semplice ipotesi, possiamo immaginare come il Milan abbia a disposizione, per il prossimo mercato estivo, una cifra intorno ai cinquanta milioni di euro.

I giocatori che vuole Pioli

Il tecnico rossonero sa benissimo che, nella prossima stagione, il suo Milan deve tornare a competere per lo scudetto; proprio per questo l’allenatore sembra volere quattro giocatori che possano aumentare il livello della propria rosa.

Parliamo di un difensore in grado di svolgere sia il ruolo di terzino sia quello di centrale, un vice Bennacer e due giocatori offensivi.

Possibili cessioni Milan: Leao fa tremare i tifosi

E’ chiaro che se parliamo di possibili cessioni non possiamo non fare il nome di Leao; l’esterno portoghese è uno dei giocatori più importanti nella rosa del Milan e i rossoneri stanno facendo di tutto per rinnovargli il contratto onde evitare brutte sorprese.

Restando nel reparto offensivo occhio alla situazione di De Ketelaere; il belga sta vivendo una stagione decisamente negativa ma il Milan sembra avere tutta l’intenzione di non privarsi del giocatore sul quale la fiducia resta intatta.

Può lasciare il Milan anche Rebic che, in questa stagione, ha faticato e non poco ad avere una continuità di rendimento importante.

Su Ibrahimovic, invece, la sensazione è che si deciderà a fine stagione insieme al giocatore. Per Origi, invece, dipenderà dalle offerte ma il belga non sembra essere così certo della permanenza.

In mezzo al campo, stando alle ultime informazioni, è molto difficile una permanenza di Vranckx; il centrocampista non sembra aver convinto del tutto l’ambiente rossonero. Verso l’addio anche Adli.