Napoli come la Juve: fuori dalla Champions

Non solo la Juventus rischia di essere esclusa dalle coppe, la rivelazione che fa tremare De Laurentiis: “Anche il Napoli indagato dalla Uefa”

Quella di oggi potrebbe essere la giornata dello scudetto, nel caso in cui la Lazio non dovesse ottenere i tre punti, altrimenti il Napoli potrebbe festeggiare giovedì sera. Intanto, però, viene lanciato un allarme ad Aurelio De Laurentiis.

È una stagione molto particolare quella che si sta per concludere, unica nel suo genere. Innanzitutto perché è stata interrotta a metà dal Mondiale, fatto mai successo prima, e poi per le vicende giudiziarie che coinvolto la Juventus. Ai bianconeri in un primo momento sono stati dati 15 punti di penalizzazione, poi restituiti in attesa che la Corte federale d’Appello si esprima di nuovo. Adesso, però, anche il Napoli sarebbe nuovamente a rischio per la vicenda Osimhen.

Il caso Osimhen spaventa De Laurentiis: “Napoli indagato dalla UEFA”

Nella giornata di ieri le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis hanno fatto arrabbiare i tifosi della Juventus, oltre che quelli di Milan e Inter. L’auto-definizione di ‘scudetto dell’onestà’ ha avuto come reazione un grido pressoché unanime e contraddistinto da un solo nome: quello di Victor Osimhen.

Anche sul canale ‘Twitch’ di ‘Pallone Gonfiato’ è stato sollevato il tema e Massimo Donadio ha avvisato il patron degli Azzurri: “Anche il Napoli deve preoccuparsi, perché è attenzionato dalla UEFA. Al netto dei problemi della Juve in Italia, sul Napoli indaga la UEFA”. Uno scenario che vedrebbe coinvolti i partenopei per la vicenda Osimhen, arrivato dal Lille anche grazie all’inserimento dei tre giovani mai arrivati realmente in Francia.

Il giornalista, poi, ha aggiunto sul Napoli: “Non mi sento di dire con certezza che il prossimo anno giocherà in Champions League“. Insomma, le vicende giudiziarie che coinvolgono i club italiani potrebbero non esaurirsi con la Juventus, ma potrebbero estendersi anche alla società che si appresta ad essere campione d’Italia nel corso di questa settimana.