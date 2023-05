De Laurentiis, che bordate alla Juve: “L’irregolarità costante ci ha penalizzato”

De Laurentiis, che bordate alla Juventus: “Ciclo vincente Napoli? L’irregolarità costante ci ha penalizzato”. Le parole del patron azzurro

Dopo il primo spostamento da martedì a giovedì, oggi Udinese-Napoli è stata confermata per giovedì alle ore 20.45. Questa mattina al tavolo tecnico in Prefettura era presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro aspetta l’aritmetica dello Scudetto e torna a pungere la Juventus: “Ciclo vincente? Credo che il ciclo si sia aperto tempo fa. Poi l’irregolarità costante ci ha penalizzato. Credo che qualche volta siamo arrivati secondi e saremmo potuti arrivare primi, se… Mi sento di averne vinti altri di scudetti e soprattutto sento di aver vinto lo scudetto dell’onestà”.

Sugli scontri diretti coi rivali bianconeri: “La partita del 5-1? La partita con la Juve vale tutto lo scudetto. Averla battuta così in larga misura all’andata e in quell’altro modo al ritorno… Ahhhhh… è esaustiva come risposta?”. Una battuta, infine, sul titolo in arrivo: “Il mio entusiasmo è immenso. A maggio scorso dissi di voler vincere lo scudetto e ci fu sgomento negli sguardi di chi mi ascoltava. È bello vedere quanto questa vittoria rappresenti nella vita di tutti”.