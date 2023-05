Mani sul volto e fuori in barella: che tegola per Allegri

Brutto infortunio per la Juventus nel corso del primo tempo della sfida con il Lecce: il bianconero esce in barella con le mani sul volto

Tegola per la Juventus che perde alla mezz’ora Mattia De Sciglio, vittima di in infortunio al ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco sulla trequarti bianconera

Il laterale destro bianconero, titolare per l’occasione sulla corsia destra, ha lasciato il campo in lacrime e portato direttamente negli spogliatoi in barella. Al suo posto in campo Cuadrado nello scacchiere di Allegri.

De Sciglio è stato applaudito da tutto lo stadio all’uscita dal campo e si teme un lungo stop per l’ex Milan. Gli esami strumentali nelle prossime ore chiariranno l’entità del problema e i tempi di recupero.